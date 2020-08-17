الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا

قالت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية ب الصين إن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19 .

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية أمس الأحد، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصينللقاح لكوفيد-19.



ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية ب الصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.



وأفادت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو.



وقالت كانسينو إنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.