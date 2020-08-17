الأونروا تعلن توفير منح دراسة جامعية لطلاب قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن منح دراسة جامعية متوفرة للعام الدراسي 2021/ 2020 من مؤسسة أصدقاء جامعة بیرزیت (FoBZU) وكذلك من مؤسسة المهنيين الكندیین الفلسطینیین (CPPF) للطلاب اللاجئین الفلسطینیین في قطاع غزة.

وأفادت الأونروا في بيان أصدرته أن القبول والتسجیل وتوزیع المنح سيكون حسب شروط معينة تم نشرها للاستفادة من هذه المنح.

وأوضحت أنه يجب أن یكون المتقدم متفوقاً أكادیمیاً وحاصلاً على شهادة الثانویة العامة توجيهي للعام 2020 بمعدل لا یقل عن 95%، والعمر بین 17 – 20 سنة.

كم يجب أن یكون المتقدم من اللاجئین الفلسطینیین المسجلین في سجلات الأونروا في قطاع غزة، وأن یكون طالباً مسجلاً في إحدى الجامعات المحلیة المعترف بها وفي تخصصات مدة الدراسة فيها ( أربع سنوات، خمس سنوات، ست سنوات).

وبينت الأونروا أن من ضمن الشروط أن یكون المتقدم بمستوى سنة أولى للعام الدراسي 2021/ 2020، وألا یكون حاصلاً على منحة دراسیة أو مساعدة مالیة من أي جهة أخرى، وغیر قادر مادیاً على تغطیة نفقات الدراسة.

وذكرت أن المنحة الجامعیة تشمل الطلاب الفلسطینیین ذكوراً وإناثاً.

وبخصوص التقدیم للمنحة، أفادت "الأونروا" في بيانها أن على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه، تعبئة الطلب إلكترونیاً من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

وأشارت إلى أنه یرفق إلكترونیاً مع الطلب الوثائق التالیة:

– صورة عن بطاقة الهوية الشخصیة أو شهادة المیلاد.

– صورة عن بطاقة التسجیل الخاصة بالأونروا (بطاقة التموین).

– إفادة عن شهادة عمل الوالدین (الأب، الأم).

– صورة عن شهادة الثانویة العامة للعام الدراسي 2019/ 2020

– صورة عن شهادة القید الجامعي للعام الدراسي 2021/ 2020

ونوهت الأونروا إلى أن المنحة الدراسية تقبل طلبات التسجيل فيها وفق الشروط السابقة لغاية تاريخ 31/8/2020.