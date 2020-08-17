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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2588) 17/8/2020

17 آب / أغسطس 2020 09:53

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2588) 17/8/2020

أخبار فلسطينية

·         وفد أمني مصري يصل رام الله ويتجه الإثنين إلى غزة

  • استمرار الردود الفلسطينية الغاضبة على “الاتفاق الخياني”.. فعاليات شعبية في الضفة وغزة ومواقع…

·         جيش الاحتلال يطلب عقوبة 3 أشهر على جندي أعدم فلسطينيا

·         توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل الثلاثاء

·          

·          أخبار إسرائيلية

·         شركة اتصالات إسرائيلية تجري محادثات مع اتصالات الإماراتية بشأن خدمة التجوال

·         استطلاعات: لا بديل لنتنياهو والاتفاق مع الإمارات عزز صدارة الليكود

·         نتنياهو: سأنفذ الضم مثلما توصلت إلى الاتفاق مع الإمارات

·         الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و383 إصابة جديدة بكورونا

·         جيش الاحتلال يطلب عقوبة 3 أشهر على جندي أعدم فلسطينيا

·         فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما

·         نتنياهو: متمسكون بالضم ولم نتنازل خلال اتفاقنا مع الإمارات

·          

 اخبار دولية

·         الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا

·         باكستان: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد تطبيع الإما ...

·         نائبة أمريكية تقدم مشروع قانون يمنع تقديم أموال أميركية لتمويل خطة الضم

  • كوشنر يهاجم القيادة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"

الأخبار العربية

·         عون: الأرض المحتلة والحدود البحرية تتصدران مشكلات السلام مع إسرائيل

·         الأونروا: 4 وفيات بكورونا في يوم بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

·         حزب العدالة الجزائري: التطبيع الإماراتي طعنة جديدة بجسد الأمة

  •  

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

·         قيادي بفتح: اتفاق التطبيع مع إسرائيل مخالف لدستور الإمارات

·         وفد أمني مصري يصل رام الله ويتجه الإثنين إلى غزة

·         اعتداءات “قاسية” لجيش الاحتلال على قاصريْن فلسطينيين

·         قبيل دخوله السجن الإسرائيلي.. الشيخ رائد صلاح: العار لمن يدخل القدس من باب التطبيع…

·         المطران حنا: نرفض مظاهر التطبيع مع الاحتلال والرد بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي

·         استمرار الردود الفلسطينية الغاضبة على “الاتفاق الخياني”.. فعاليات شعبية في الضفة وغزة ومواقع…

·         عتب فلسطيني على “المطبلين” لاتفاق أبو ظبي تل أبيب وخشية من إفشال الاجتماع…

·         الاحتلال يبطل أكاذيب “اتفاق السلام الإماراتي”.. شهيد دهسا بمركبة مستوطن واعتقالات بالضفة

·          

الشرق الأوسط

·         عباس يرفض «التطبيع»... وماكرون يدعم «الإعلان الثلاثي»

·         إسرائيل تغلق سواحل غزة... وتقصف مواقع «حماس»

·         عون: الأرض المحتلة والحدود البحرية تتصدران مشكلات السلام مع إسرائيل

الخليج الإماراتية

 

 

 

 

 

 

·         عون: الأرض المحتلة والحدود البحرية تتصدران مشكلات السلام مع إسرائيل

الاخبار اللبنانية

·         «إسرائيل» تكذّب ابن زايد: في انتظار بقية العرب!

·         «إسرائيل» متمسّكة بخطّة الضم: في انتظار بقيّة العرب

·         الاحتلال يفشل في اختبار البالونات: عقوبات جديدة على غزة

 

 الشروق المصرية

·         شركة اتصالات إسرائيلية تجري محادثات مع اتصالات الإماراتية بشأن خدمة التجوال

·         الأونروا: 4 وفيات بكورونا في يوم بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

·         الاقتصاد الإسرائيلي يشهد انكماشا غير مسبوق منذ أكثر من 40 عاما بسبب كورونا

·         شركة طيران إسرائيلية تسعى للحصول على تصريح هبوط في الإمارات

·         مستوطنون إسرائيليون غاضبون لتأجيل نتنياهو ضم أجزاء من الضفة

  •  

 الاهرام المصرية

  • افتتاحيات صحف الإمارات اليوم الأحد تسلط الضوء على أهمية معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

 

الغد الأردنية

·         دوان إسرائيلي على غزة يستهدف موقعا عسكريا لحماس

·         مشاريع استيطانية جديدة لضم المستوطنات وسط الضفة الغربية إلى القدس

·         عدوان إسرائيلي على غزة يستهدف موقعا عسكريا لحماس

 الشرق القطرية

·         نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لا يفرض انسحاب إسرائيل من أي أرض

·         أبوردينة: العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر 

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         إلقاء القبض على قتلة المواطن "القيق"

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

·         خاص "ضمن إجراءات خاصة".. الوفد المصري يصل غزة الاثنين

·         بالصور "بالمُقاومة نُسقِط الاتفاق".. "الشعبيّة" تُنظم وقفة رافضة لـ"اتفاق العار"

·         توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل الثلاثاء

·         نتنياهو: اتفاق الإمارات ينهي مبدأ "الأرض مقابل السلام"

القدس المحلية 

·        

مدفعية الاحتلال تستهدف مرصدين للمقاومة في بيت حانون

·         التفكجي لـ"القدس": مشاريع الطرق الاستيطانية تم تحديثها لتلائم خطة الضم الزاحف نحو "القدس الكبرى"

·         طولكرم| جرافات الاحتلال تعود مجددًا للعمل في منطقة الجبل الوسطاني بشوفة

·         إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل المواطن "القيق"

الحياة الجديدة

·         الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة لـ 6 أشهر أخرى

·         الاحتلال يستدعي محافظ القدس للتحقيق

·         مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

·         أبو ردينة: القدس والقرار الوطني المستقل ليسا للبيع

·         الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة

·         الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين من بيت لحم

·         أهالي الجلزون يغلقون شارع نابلس ومدخل المخيم احتجاجا على تدني أوضاعهم

·         دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غز

 جريدة الأيام

·         كتاب "إيفا شتال حمد".. شهادة عن تل الزعتر

·         »عجلة التطبيع تدور بسرعة بين إسرائيل والإمارات

·         »الكيلة تنفي رفع توصية بإلغاء الفصل الدراسي الأول

·         »استطلاعات: لا بديل لنتنياهو والاتفاق مع الإمارات عزز صدارة الليكود

·         »وفد من المخابرات العامة المصرية يصل رام الله ويعقد عدة اجتماعات

·         »يوروبا ليغ: اشبيلية الى النهائي على حساب مانشستر يونايتد

·         »سرقة أراضي الأغوار باتت مدعاة لاحتفال المستوطنين

·         »حتى الأغنام باتت دون مأوى في عاطوف

 وكالة الراي

·         الداخلية تلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل القيق

·         فروانة: 30 أسيراً مضى على اعتقالهم 25 عاماً

·         إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

·         مدفعية الاحتلال تستهدف موقعين للمقاومة بالقطاع

·         مستوطنون يحرقون 13 مركبة جنوب القدس

·         الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة

·         وفد المخابرات المصرية يصل غزة اليوم الإثنين

·         الاقتصاد الإسرائيلي في أسوأ حالته منذ بدء احتلال فلسطين

·         نتنياهو: متمسكون بالضم ولم نتنازل خلال اتفاقنا مع الإمارات


 

 وكالة صفا

·         بالفيديو الاحتلال يطلق النار على مواطن أمام حاجز قلنديا

·         الداخلية تلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل المواطن "القيق"

·         مدفعية الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شمال القطاع وجنوبه

·         نتنياهو لحماس والجهاد: من يتحرش بنا فدمه مهدور

·         مداهمات واعتقال مواطن بقلقيلية

·         عشرات الآلاف في باكستان يتظاهرون ضد تطبيع الإمارات

·         أسيران قاصران يرويان تفاصيل اعتقالهما والاعتداء عليهما

·         8 أسيرات يقضين أحكامًا بالسجن القاسي لأكثر من 10 سنوات

·         حزب العدالة الجزائري: التطبيع الإماراتي طعنة جديدة بجسد الأمة

·          

 

 سما نيوز

·         مشاهد مؤلمة.. جنود الاحتلال ينكلون بعمال فلسطينيين ويجبرون أحدهم على خلع ملابسه

·         غزة : مدفعية الاحتلال تقصف فجرا مراصد للمقاومة

·         كوشنر يهاجم القيادة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"..!

·         وفد من المخابرات العامة المصرية يصل رام الله ويعقد عدة اجتماعات

·         "حماس" تكشف بعد 15 عاما سر انسحاب إسرائيل من قطاع غزة...

·          

 فلسطين اليوم

·         محدث إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

·         نائبة أمريكية تقدم مشروع قانون يمنع تقديم أموال أميركية لتمويل خطة الضم

·         رقم مرعب لوفيات كورونا بأمريكا وكارثة قادمة مع بداية الشتاء

·         وزيرة الصحة تحذر من تفشي واسع ل"كورونا" وسيناريو الإغلاق الشامل وارد

·         اعتقال شابين من نابلس والقدس

·         مصادر: الداخلية تعتقل متهمين اثنين متورطين في قتل المناضل جبر القيق

عرب  48

·         لاحتلال يجدد منع محافظ القدس غيث من دخول الضفة لـ6 أشهر

·         محطة الكهرباء في غزة تتوقف عن العمل

·         الصحة الفلسطينية: حالتا وفاة و381 إصابة جديدة بكورونا

·         استطلاعات: لا بديل لنتنياهو والاتفاق مع الإمارات عزز صدارة الليكود

·         نتنياهو: سأنفذ الضم مثلما توصلت إلى الاتفاق مع الإمارات

·         الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و383 إصابة جديدة بكورونا

·         جيش الاحتلال يطلب عقوبة 3 أشهر على جندي أعدم فلسطينيا

·         فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما

·          

وكالة وفا

·         باكستان: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد تطبيع الإما ...

·         الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة

·         بيت الشعر في المغرب: الاتفاق التطبيعي خيانة ل ...

·         تدفيع الثمن" تحرق 13 مركبة وتخط شعارات عنصري ...

·         مشروع قانون يمنع تقديم أموال أميركية لتمويل خطة ضم الأراضي الفلسطينية

·         قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من الخليل

·         الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم 

حدث في مثل هذا اليوم

17 آب (أغسطس)

·         2006م تظاهرة في حيفا ترفع الشعارات المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان

·         2006م استشهاد مجاهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعها جيش الاحتلال الصهيوني في حي الزيتون بقطاع غزة.

·         2005م المقاومة تدمر سيارتين للوحدات الصهيونية الخاصة خلال اشتباك في قباطية

·         2005م أطلق المستوطن الصهيوني "آشر فيسجان" النار باتجاه الفلسطينيين من العمال والمارة بالقرب من مستوطنة (شيلو) القريبة من مدينة رام الله، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة أربعة آخرين حالة بعضهم حرجة.

·         2003م استشهد الصحفي الفلسطيني مازن دعنا في العراق المحتلة ليكون ثاني صحفي فلسطيني يسقط في العراق بعد استشهاد الصحفي الفلسطيني طارق أيوب، ويضاف إلى تسعة صحافيين سقطوا في فلسطين المحتلة ليؤكدوا أن الجرح واحد وان العطاء واحد والرصاص الأمريكي المنطلق في العراق لا يختلف كثيرا عن الرصاص الأمريكي المنطلق في فلسطين بأيد صهيونية ، فالقاتل واحد.

·         2002م  إعلان مصرع أبو نضال "صبري البنا" زعيم حركة فتح المجلس الثوري المنشق عن حركة فتح في بغداد برصاص مجهول ويعتقد أنه انتحر.

·         1994 م استشهاد شاب فلسطيني في قطاع غزة برصاص الجيش الاسرائيلي.

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حماية يطالب بالضغط على الإحتلال للتراجع عن اجراءات تشديد الحصار

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