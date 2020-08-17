النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2588) 17/8/2020

08:47الداخلية تلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل القيق

09:53النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2588) 17/8/2020

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