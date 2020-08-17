النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2588) 17/8/2020
أخبار فلسطينية
· وفد أمني مصري يصل رام الله ويتجه الإثنين إلى غزة
- استمرار الردود الفلسطينية الغاضبة على “الاتفاق الخياني”.. فعاليات شعبية في الضفة وغزة ومواقع…
· جيش الاحتلال يطلب عقوبة 3 أشهر على جندي أعدم فلسطينيا
· توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل الثلاثاء
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· أخبار إسرائيلية
· شركة اتصالات إسرائيلية تجري محادثات مع اتصالات الإماراتية بشأن خدمة التجوال
· استطلاعات: لا بديل لنتنياهو والاتفاق مع الإمارات عزز صدارة الليكود
· نتنياهو: سأنفذ الضم مثلما توصلت إلى الاتفاق مع الإمارات
· الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و383 إصابة جديدة بكورونا
· جيش الاحتلال يطلب عقوبة 3 أشهر على جندي أعدم فلسطينيا
· فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما
· نتنياهو: متمسكون بالضم ولم نتنازل خلال اتفاقنا مع الإمارات
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اخبار دولية
· الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا
· باكستان: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد تطبيع الإما ...
· نائبة أمريكية تقدم مشروع قانون يمنع تقديم أموال أميركية لتمويل خطة الضم
- كوشنر يهاجم القيادة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"
الأخبار العربية
· عون: الأرض المحتلة والحدود البحرية تتصدران مشكلات السلام مع إسرائيل
· الأونروا: 4 وفيات بكورونا في يوم بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
· حزب العدالة الجزائري: التطبيع الإماراتي طعنة جديدة بجسد الأمة
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الصحف العربية
القدس العربي
· قيادي بفتح: اتفاق التطبيع مع إسرائيل مخالف لدستور الإمارات
· وفد أمني مصري يصل رام الله ويتجه الإثنين إلى غزة
· اعتداءات “قاسية” لجيش الاحتلال على قاصريْن فلسطينيين
· قبيل دخوله السجن الإسرائيلي.. الشيخ رائد صلاح: العار لمن يدخل القدس من باب التطبيع…
· المطران حنا: نرفض مظاهر التطبيع مع الاحتلال والرد بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي
· استمرار الردود الفلسطينية الغاضبة على “الاتفاق الخياني”.. فعاليات شعبية في الضفة وغزة ومواقع…
· عتب فلسطيني على “المطبلين” لاتفاق أبو ظبي تل أبيب وخشية من إفشال الاجتماع…
· الاحتلال يبطل أكاذيب “اتفاق السلام الإماراتي”.. شهيد دهسا بمركبة مستوطن واعتقالات بالضفة
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الشرق الأوسط
· عباس يرفض «التطبيع»... وماكرون يدعم «الإعلان الثلاثي»
· إسرائيل تغلق سواحل غزة... وتقصف مواقع «حماس»
· عون: الأرض المحتلة والحدود البحرية تتصدران مشكلات السلام مع إسرائيل
الخليج الإماراتية
· عون: الأرض المحتلة والحدود البحرية تتصدران مشكلات السلام مع إسرائيل
الاخبار اللبنانية
· «إسرائيل» تكذّب ابن زايد: في انتظار بقية العرب!
· «إسرائيل» متمسّكة بخطّة الضم: في انتظار بقيّة العرب
· الاحتلال يفشل في اختبار البالونات: عقوبات جديدة على غزة
الشروق المصرية
· شركة اتصالات إسرائيلية تجري محادثات مع اتصالات الإماراتية بشأن خدمة التجوال
· الأونروا: 4 وفيات بكورونا في يوم بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
· الاقتصاد الإسرائيلي يشهد انكماشا غير مسبوق منذ أكثر من 40 عاما بسبب كورونا
· شركة طيران إسرائيلية تسعى للحصول على تصريح هبوط في الإمارات
· مستوطنون إسرائيليون غاضبون لتأجيل نتنياهو ضم أجزاء من الضفة
الاهرام المصرية
- افتتاحيات صحف الإمارات اليوم الأحد تسلط الضوء على أهمية معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل
الغد الأردنية
· دوان إسرائيلي على غزة يستهدف موقعا عسكريا لحماس
· مشاريع استيطانية جديدة لضم المستوطنات وسط الضفة الغربية إلى القدس
· عدوان إسرائيلي على غزة يستهدف موقعا عسكريا لحماس
الشرق القطرية
· نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات لا يفرض انسحاب إسرائيل من أي أرض
· أبوردينة: العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· إلقاء القبض على قتلة المواطن "القيق"
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية
· خاص "ضمن إجراءات خاصة".. الوفد المصري يصل غزة الاثنين
· بالصور "بالمُقاومة نُسقِط الاتفاق".. "الشعبيّة" تُنظم وقفة رافضة لـ"اتفاق العار"
· توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل الثلاثاء
· نتنياهو: اتفاق الإمارات ينهي مبدأ "الأرض مقابل السلام"
القدس المحلية
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مدفعية الاحتلال تستهدف مرصدين للمقاومة في بيت حانون
· التفكجي لـ"القدس": مشاريع الطرق الاستيطانية تم تحديثها لتلائم خطة الضم الزاحف نحو "القدس الكبرى"
· طولكرم| جرافات الاحتلال تعود مجددًا للعمل في منطقة الجبل الوسطاني بشوفة
· إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل المواطن "القيق"
الحياة الجديدة
· الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة لـ 6 أشهر أخرى
· الاحتلال يستدعي محافظ القدس للتحقيق
· مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
· أبو ردينة: القدس والقرار الوطني المستقل ليسا للبيع
· الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة
· الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين من بيت لحم
· أهالي الجلزون يغلقون شارع نابلس ومدخل المخيم احتجاجا على تدني أوضاعهم
· دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غز
جريدة الأيام
· كتاب "إيفا شتال حمد".. شهادة عن تل الزعتر
· »عجلة التطبيع تدور بسرعة بين إسرائيل والإمارات
· »الكيلة تنفي رفع توصية بإلغاء الفصل الدراسي الأول
· »استطلاعات: لا بديل لنتنياهو والاتفاق مع الإمارات عزز صدارة الليكود
· »وفد من المخابرات العامة المصرية يصل رام الله ويعقد عدة اجتماعات
· »يوروبا ليغ: اشبيلية الى النهائي على حساب مانشستر يونايتد
· »سرقة أراضي الأغوار باتت مدعاة لاحتفال المستوطنين
· »حتى الأغنام باتت دون مأوى في عاطوف
وكالة الراي
· الداخلية تلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل القيق
· فروانة: 30 أسيراً مضى على اعتقالهم 25 عاماً
· إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا
· مدفعية الاحتلال تستهدف موقعين للمقاومة بالقطاع
· مستوطنون يحرقون 13 مركبة جنوب القدس
· الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة
· وفد المخابرات المصرية يصل غزة اليوم الإثنين
· الاقتصاد الإسرائيلي في أسوأ حالته منذ بدء احتلال فلسطين
· نتنياهو: متمسكون بالضم ولم نتنازل خلال اتفاقنا مع الإمارات
وكالة صفا
· بالفيديو الاحتلال يطلق النار على مواطن أمام حاجز قلنديا
· الداخلية تلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل المواطن "القيق"
· مدفعية الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شمال القطاع وجنوبه
· نتنياهو لحماس والجهاد: من يتحرش بنا فدمه مهدور
· مداهمات واعتقال مواطن بقلقيلية
· عشرات الآلاف في باكستان يتظاهرون ضد تطبيع الإمارات
· أسيران قاصران يرويان تفاصيل اعتقالهما والاعتداء عليهما
· 8 أسيرات يقضين أحكامًا بالسجن القاسي لأكثر من 10 سنوات
· حزب العدالة الجزائري: التطبيع الإماراتي طعنة جديدة بجسد الأمة
·
سما نيوز
· مشاهد مؤلمة.. جنود الاحتلال ينكلون بعمال فلسطينيين ويجبرون أحدهم على خلع ملابسه
· غزة : مدفعية الاحتلال تقصف فجرا مراصد للمقاومة
· كوشنر يهاجم القيادة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"..!
· وفد من المخابرات العامة المصرية يصل رام الله ويعقد عدة اجتماعات
· "حماس" تكشف بعد 15 عاما سر انسحاب إسرائيل من قطاع غزة...
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فلسطين اليوم
· محدث إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
· نائبة أمريكية تقدم مشروع قانون يمنع تقديم أموال أميركية لتمويل خطة الضم
· رقم مرعب لوفيات كورونا بأمريكا وكارثة قادمة مع بداية الشتاء
· وزيرة الصحة تحذر من تفشي واسع ل"كورونا" وسيناريو الإغلاق الشامل وارد
· اعتقال شابين من نابلس والقدس
· مصادر: الداخلية تعتقل متهمين اثنين متورطين في قتل المناضل جبر القيق
عرب 48
· لاحتلال يجدد منع محافظ القدس غيث من دخول الضفة لـ6 أشهر
· محطة الكهرباء في غزة تتوقف عن العمل
· الصحة الفلسطينية: حالتا وفاة و381 إصابة جديدة بكورونا
· استطلاعات: لا بديل لنتنياهو والاتفاق مع الإمارات عزز صدارة الليكود
· نتنياهو: سأنفذ الضم مثلما توصلت إلى الاتفاق مع الإمارات
· الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و383 إصابة جديدة بكورونا
· جيش الاحتلال يطلب عقوبة 3 أشهر على جندي أعدم فلسطينيا
· فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما
·
وكالة وفا
· باكستان: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد تطبيع الإما ...
· الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة
· بيت الشعر في المغرب: الاتفاق التطبيعي خيانة ل ...
· تدفيع الثمن" تحرق 13 مركبة وتخط شعارات عنصري ...
· مشروع قانون يمنع تقديم أموال أميركية لتمويل خطة ضم الأراضي الفلسطينية
· قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من الخليل
· الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم
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