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أربعة أسرى من القدس يدخلون عامهم الـ19 في الاعتقال

17 آب / أغسطس 2020 11:44

القدس المحتلة – الرأي:

يدخل اليوم الاثنين أربعة أسرى من القدس عامهم الإعتقالي التاسع عشر على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وقال نادي الأسير إن الأسرى هم: وائل محمود "محمد علي" قاسم (49 عاماً)، والأسير علاء الدين محمود عباسي (48 عاماً)، والأسير وسام سعيد عباسي (43 عاماً)*

وبين أنهم اُعتقلوا بتاريخ 17/8/2002م واُعتقل معهم الأسير محمد شحادة عودة (47 عاماً) بتاريخ 19/8/2002، على خلفية مقاومتهم للاحتلال، وانتمائهم لكتائب الشهيد عز الدين القسام.

وحكم الاحتلال على الأسير وائل قاسم بالسّجن المؤبد 35 مرة و50 عاماً وهو صاحب أعلى حكم من بين الأسرى المقدسيين، بينما حكمت على الأسير وسام العباسي بالسّجن مدة 26 مؤبد و40 عاماً، وعلى الأسير محمد عودة بالسجن المؤبد 9 مرات و40 عاماً، وعلى الأسير علاء الدين عباسي مدة 60 عاماً.

وقد تعرضوا جميعاً لتحقيق قاس ومطول، وتسبب ذلك بإصابتهم بأمراض ومشاكل صحية.

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