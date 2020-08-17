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وفد أمني مصري يصل غزة عبر حاجز بيت حانون

17 آب / أغسطس 2020 12:15

الوفد الأمني المصري - أرشيف
الوفد الأمني المصري - أرشيف

وصل وفد أمني مصري، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

ويضم الوفد شخصيات من جهاز المخابرات العامة المصرية مختصة بمتابعة الشأن الفلسطيني، ومن المقرر أن يعقد لقاءات مع قادة الفصائل والمقاومة في غزة، للاطلاع على آخر المستجدات، في ظل اشتداد الحصار الإسرائيلي.

ويأتي وصول الوفد، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، تزامناً مع استمرار إطلاق الشباب الثائر "بالونات العودة" تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، رفضاً للوضع الراهن.

وكان الوفد قد وصل إلى رام الله، مساء أمس، واجتمع مع أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية والوضع السياسي القائم.

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