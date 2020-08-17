سلسلة فعاليات بغزة رفضًا لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

أعلنت الفصائل والقوى السياسية والوطنية والمجتمعية في قطاع غزة عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الرسمية والشعبية تحت عنوان "التطبيع خيانة" استنكارا ورفضاً لاتفاق العار الإماراتي الإسرائيلي.

وقالت في الفصائل والقوى في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الاثنين، إن الفعاليات ستبدأ غدا الثلاثاء، بتنظيم لقاء وطني جامع وشامل في قاعة الهلال الأحمر بجوار مستشفى القدس تل الهوا الساعة11 صباحا.

وذكرت أنه سيتم تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة تنطلق الأربعاء المقبل الساعة 10.30 صباحا من مفترق الصناعة باتجاه دوار أنصار.

ودعت جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في مسيرة الأربعاء تأكيداً على الحق الفلسطيني الثابت ورفضاً لكل الاتفاقات الهزيلة التي تستهدف شعبنا وحقوقه التاريخية.