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أسلوب فاشل في التشويش على الرسالة الفلسطينية:

"فيسبوك" تحذف صفحة وكالة الرأي للمرة الحادية عشرة

17 آب / أغسطس 2020 04:14

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غزة – الرأي:

حذفت إدارة موقع "فيسبوك" صفحة وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام للمرة الحادية عشرة على التوالي بدون إبداء أية أسباب تذكر.

واستنكر مدير وكالة الرأي الصحفي "إسماعيل الثوابتة" هذه الاعتداءات الإلكترونية المستمرة التي تمارسها إدارة "فيسبوك" ضد المحتوى الفلسطيني ومنها صفحة وكالة الرأي الفلسطينية، حيث تكررت عمليات الحذف والحظر بصورة مقصودة وبدون مبرر.

ورفض هذه السياسية غير المقنعة التي تتبناها إدارة "فيسبوك" مبينا أنها تأتي في إطار فرض سياسة تكميم الأفواه ومحاولة لإخراس وسائل الإعلام الفلسطينية وكتم الصوت الفلسطيني.

وأكد الثوابتة على أن مثل هذه السلوكيات تعمل على عرقلة عمل وكالة الرأي والتشويش على نقل الرسالة الفلسطينية للعالم، لافتا أن هذه هي المرة الحادية عشرة التي تقوم بها "فيسبوك" بحذف وحظر صفحة الوكالة بشكل متكرر حيث تجاوز عدد المعجبين بها أكثر من نصف مليون متابع.

وأوضح أن وسائل الإعلام الفلسطينية بشكل عام تتعرض لهجمة شرسة بين الفينة والأخرى من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي نجحت فيه هذه الصفحات إلى حد كبير جدا في فضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال السنوات الماضية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في مسيرة العودة الكبرى.

وجدد الثوابتة دعوته إلى إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بالاصطفاف إلى جانب الحقيقة وحرية الرأي والتعبير وتبني سياسة مقاومة الضغوط بإغلاق وحجب المواقع الفلسطينية، موضحا أن الاستجابة لتلك الضغوط تُحدث خرقا في جدار المصداقية لتلك المواقع التي من المفترض أن تعمل بحيادية وموضوعية.

وكرر الثوابتة إصراره على أن وكالة الرأي ومعها وسائل الإعلام الفلسطينية؛ مستمرة في أداء عملها الإعلامي المناهض للاحتلال "الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية وذلك من أجل تغليب الرواية الفلسطينية الصادقة وإظهار الحقيقة أمام العالم، وإظهار الوجه الحقيقي والبشع للاحتلال وجرائمه المتواصلة.

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