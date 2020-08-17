الاحتلال يعزل الأسيرين "خرواط" و"القواسمة" منذ أكثر من 4 أشهر

فلسطين المحتلة - الرأي

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزل الأسيرين محمد خرواط، وحاتم القواسمة انفرادياً، منذ أكثر من أربعة أشهر، في ظروف قاسية وصعبة، وقد تعرضا للنقل عدة مرات منذ تاريخ عزلهما.

وبين نادي الأسير، في بيان، أن الأسير خرواط يقبع في عزل سجن "مجدو" والأسير القواسمة في عزل سحن "أيالون- الرملة"، علماً أن خرواط محكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2002م، والأسير القواسمة محكوم مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2003.

وشدد على أن الاحتلال ينتهج سياسة العزل الإنفرادي بحق الأسرى، حيث يشكل أبرز أدواته التنكيلية، فيما يتم حرمان الأسير المعزول من حقه في الزيارة، ومنذ مطلع العام الجاري استهدفت إدارة السجون مجموعة من الكوادر التنظيمية عبر عمليات عزل متكررة.

وأضاف "إن إجراءات إدارة السجون المرتبطة بانتشار كورونا، فاقمت من معاناة الأسرى المعزولين، خاصة مع توقف زيارات المحامين خلال الفترة الماضية، والتي تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول، للتواصل مع العالم الخارجي".