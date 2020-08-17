وزارة الإعلام تُكرّم مدير عام المطبوعات "غسان رضوان"

غزة- الرأي:

كرمت وزارة الإعلام "المكتب الإعلامي الحكومي"، وبحضور رئيس المكتب أ. "سلامة معروف"، مدير المطبوعات فيها والمدير السابق لإذاعة الرأي، أ. "غسان رضوان"، وذلك بمناسبة تقاعده.

وقال رئيس المكتب، سلامة معروف، "نرسل اليوم لمسة وفاء وتقدير واعتزاز، بهذا الإرث الكبير الذي تركه الزميل العزيز:"غسان رضوان"، في سنوات عمله يوزارة الإعلام، متنقلًا من موقعًا لأخر، وكان مثالًا للجد والاجتهاد والمثابرة وأداء المهام المنوطة به، على أكمل وجه".

وأضاف معروف، "اليوم نسعد أن نرسل له هذه الرسالة بعد إحالته للتقاعد، لنقول له أديت المهمة في العمل الحكومي، ونشكرك على ما قدمت خلال السنوات القادمة، ودعواتنا موصولة لاستمرار هذا الجهد الدؤوب في المسيرة العملية القادمة".

كما وتمنى معروف الشفاء العاجل والسلامة التامة للزميل رضوان بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به منذ فترة طويلة سابقة ، داعيا المولى عز وجل أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية ، وأن تكلل العملية التي سيجريها خلال أيام بالنجاح والتوفيق.

وتم التكريم بحضور مجلس وزارة الإعلام، وموظفيها وموظفي شبكة الرأي الفلسطينية.

وبدوره شكر رضوان "وزارة الإعلام" المكتب الإعلامي الحكومي، ممثل برئيس المكتب على هذا التكريم، قائلًا، "قضيت أكثر من 20 عام في وزارة الإعلام ، وهذه الوزارة التي أعتز وأتشرف بها، هذا التقاعد الصحي كان طارئاً عليا، رغم أني في أوج طاقتي وقوتي لكن الظروف الصحية حالت دون الاستمرار في هذا العمل".

وأضاف رضوان "كل الشكر والتقدير للأخوة الذين كرموني وعلى رأسهم الأخ سلامة معروف والأخوة في مجلس الوزارة والشكر لهم جميعا وإن شاء الله سنكون على تواصل بعد العلاج الصحي".