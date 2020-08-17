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حسن يوسف: حماس ستشارك باجتماع "القيادة" الأربعاء

17 آب / أغسطس 2020 08:24

الضفة المحتلة-الرأي:

أكد القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ حسن يوسف أن حركته ستشارك في اجتماع القيادة الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل، والذي أعلن عنه رئيس وزراء حكومة رام الله، محمد اشتية.

وأعلن اشتيه في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء صباح اليوم، أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعًا بعد غد الأربعاء؛ لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، أبرزها تطبيع العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية.

وقال يوسف، "إن دعوة وجهت للحركة صباح اليوم وأخبر بها الأخوة في الداخل والخارج، وكان هناك موقفًا إيجابيًا من الجميع بضرورة اللقاء".

وأشار إلى أنه سيجري خلال الساعات المقبلة الإعلان عن المشاركين في هذا اللقاء.

ويأتي الاجتماع الذي سيكون برئاسة الرئيس محمود عباس غداة اعلان "اتفاق العار" بين كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الإسرائيلي.

المصدر: صفا.

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