طائرات الاحتلال تقصف أرضا زراعية شرق رفح

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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18 آب / أغسطس 2020 01:27
رفح - الرأي
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، أرضًا زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسل "الرأي" بأن طائرات الاحتلال استهدفت بعدد من الصواريخ أرضا زراعية في محيط مطار غزة الدولي شرق رفح دون وقوع إصابات.
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