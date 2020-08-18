" الشباب والرياضة" تنظم مخيم "ريادة الأعمال"

غزة- الرأي

أبرزت فعاليات مخيم "ريادة الأعمال – العمل الحر"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة – الإدارة العامة للشباب، ضرورة توفير المجال للشباب والفتيات للانطلاق في مجال العمل الحر، وعدم الاقتصار على إطار العمل الحكومي او المؤسسي، حيث تتواصل فعاليات المخيم، في قاعة التدريب بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بمدينة غزة، وتستهدف الدورة الفتيات المنتسبات للمراكز الشبابية المعتمدة من الوزارة.

ويشارك في الدورة (23) فتاة من تخصصات الحاسوب وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات واللغة الانجليزية، وتتضمن الدورة (24) ساعة تدريبية على مدار (6) أيام، بواقع (4) ساعات تدريبية في اليوم.

وأوضح بلال الشاعر مدير التدريب والتأهيل الشبابي بالوزارة أن الدورة جاءت بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للشباب، والذي يحمل عنوان "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي".

كما أشار الشاعر بأن موضوعات الدورة تهدف إلى مساعدة الشابات على التعامل مع بيئة العمل الحر والاستفادة من الطرق الحديثة في العمل عن بعد، وتسويق الخدمات والتعرف على طبيعة المنصات التي تختص بالعمل الحر.