وكالة الرأي الفلسطينية هيونداي تعين كلباً كموظف للمبيعات في البرازيل وكالة الرأي الفلسطينية قطة تونسية تصل إلى ألمانيا بعد رحلة ملحمية عبر البحر المتوسط وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يبحث برامج التعاون مع مدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية " الشباب والرياضة" تنظم مخيم "ريادة الأعمال" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يستقبل وفوداً نقابية ورسمية وفصائلية وكالة الرأي الفلسطينية مطعم في الصين يقيس وزن زبائنه قبل طلب الطعام وكالة الرأي الفلسطينية علاج مرشح لجفاف العينين، يذهلك! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل ليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يتفقد لجان امتحان دورة أغسطس 2020 للثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية شباب جباليا يدعم صفوفه بعناصر جديدة للموسم الكروي المقبل
أخبار » الأخبار الحكومية

"محيسن" يبحث برامج التعاون مع مدير عام الشرطة

18 آب / أغسطس 2020 08:39

"محيسن" يبحث برامج التعاون مع مدير عام الشرطة

غزة- الرأي

استقبل أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفدا من الإدارة العامة للشرطة يترأسه اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة، ويضم قادة ومدراء الإدارات في جهاز الشرطة، صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة بغزة.
وحضر اللقاء المدراء العامون بالوزارة د.محمود بارود وعصام الهبيل وأحمد المشهراوي، وعلاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية، وخليل مطر مدير الشئون الإدارية.
وتحدث أحمد محيسن وكيل الوزارة عن تقديره لدور الشرطة في الحفاظ على الأمن ومساندة كافة الوزارات والفعاليات ومنها البطولات الرياضية والحرص على إنجاحها.
كما تطرق محيسن لدور الوزارة في خدمة الشباب من خلال منح وقروض الزواج والمشاريع والمنحة العينية أيضا للزواج، وأشار إلى دور المراكز الشبابية في قيادة العمل الشبابي وتنفيذ المبادرات، وتناول دور الوزارة في الوفاق الرياضي وإنجاح المسيرة الرياضية حتى وصلت إلى درجة عالية من التناغم والاستمرارية، وأثنى على دور الشرطة في الحفاظ على الأمن في الملاعب والبطولات الرياضية والمشاركة في إنجاح كل المناسبات الرياضية وإظهارها بالشكل اللائق.
بدوره أشاد اللواء محمد صلاح مدير عام الشرطة بما تقدمه الوزارة من برامج للشباب، وتلبية مطالبهم في احتياجهم لقروض الزواج والمنح التي تعالج الضائقة الاقتصادية ومعيقات توفير متطلبات الزواج، كما شكر تعاون الوزارة في كافة المناسبات، وأكد جاهزية الشرطة لدعم ومساندة كافة البرامج والفعاليات التي تنفذها الوزارة لخدمة المجتمع.
وتحدث عن دور الشرطة في الملاعب والحفاظ على انتظام البطولات، والاستعداد الدائم لتلبية ما تحتاجه الأنشطة الرياضية والشبابية.
وتطرق إلى أهمية طرح القضايا التي تعالج مشاكل الشباب وخاصة المخدرات والانتحار ومعالجة هذه السلبيات المجتمعية من خلال جهد حكومي مشترك يستهدف توعية الشباب ويعزز الجانب الديني والنفسي لتجنب الٱثار السلبية لهذه المشاكل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على الإحتلال للتراجع عن اجراءات تشديد الحصار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟