"محيسن" يبحث برامج التعاون مع مدير عام الشرطة

غزة- الرأي

استقبل أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفدا من الإدارة العامة للشرطة يترأسه اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة، ويضم قادة ومدراء الإدارات في جهاز الشرطة، صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة بغزة.

وحضر اللقاء المدراء العامون بالوزارة د.محمود بارود وعصام الهبيل وأحمد المشهراوي، وعلاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية، وخليل مطر مدير الشئون الإدارية.

وتحدث أحمد محيسن وكيل الوزارة عن تقديره لدور الشرطة في الحفاظ على الأمن ومساندة كافة الوزارات والفعاليات ومنها البطولات الرياضية والحرص على إنجاحها.

كما تطرق محيسن لدور الوزارة في خدمة الشباب من خلال منح وقروض الزواج والمشاريع والمنحة العينية أيضا للزواج، وأشار إلى دور المراكز الشبابية في قيادة العمل الشبابي وتنفيذ المبادرات، وتناول دور الوزارة في الوفاق الرياضي وإنجاح المسيرة الرياضية حتى وصلت إلى درجة عالية من التناغم والاستمرارية، وأثنى على دور الشرطة في الحفاظ على الأمن في الملاعب والبطولات الرياضية والمشاركة في إنجاح كل المناسبات الرياضية وإظهارها بالشكل اللائق.

بدوره أشاد اللواء محمد صلاح مدير عام الشرطة بما تقدمه الوزارة من برامج للشباب، وتلبية مطالبهم في احتياجهم لقروض الزواج والمنح التي تعالج الضائقة الاقتصادية ومعيقات توفير متطلبات الزواج، كما شكر تعاون الوزارة في كافة المناسبات، وأكد جاهزية الشرطة لدعم ومساندة كافة البرامج والفعاليات التي تنفذها الوزارة لخدمة المجتمع.

وتحدث عن دور الشرطة في الملاعب والحفاظ على انتظام البطولات، والاستعداد الدائم لتلبية ما تحتاجه الأنشطة الرياضية والشبابية.

وتطرق إلى أهمية طرح القضايا التي تعالج مشاكل الشباب وخاصة المخدرات والانتحار ومعالجة هذه السلبيات المجتمعية من خلال جهد حكومي مشترك يستهدف توعية الشباب ويعزز الجانب الديني والنفسي لتجنب الٱثار السلبية لهذه المشاكل.