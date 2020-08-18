كلية الرباط تشرع بالمرحلة الثالثة من اختيار الطلاب الجدد

غزة- الرأي

شرعت كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الخدمات الطبية العسكرية بالمرحلة الثالثة من اختيار الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد "2020_2021"، والذي يتخلله فحص الدم والنظر وسلامة النطق والقوة التحمل، والتأكد من سلامة الطلبة وخلوهم من أي إصابات.

وفي هذا الصدد، أكد العقيد محمد الشوبكي مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الكلية أن الكلية سخرت كل طاقتها وطواقمها لتسهيل هذه المرحلة، مشيراً إلى تقسيم الكشوفات حسب التسلسل حيث سيتم فحص 150 طالباً يومياً علي أربعة أيام، بإجمالي 600 طالب ممن اجتازوا مرحلة كشف الهيئة واللياقة البدنية.