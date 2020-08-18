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مدرسة عبد المعطي الريس المهنية تنفذ فعاليات صحية ووقائية

18 آب / أغسطس 2020 09:07

مدرسة عبد المعطي الريس المهنية تنفذ فعاليات صحية ووقائية
مدرسة عبد المعطي الريس المهنية تنفذ فعاليات صحية ووقائية

الوسطى- الرأي

 نفذت مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى، عدداَ من الأنشطة والفعاليات الصحية والوقائية لطالبات المدرسة.

 مديرة المدرسة منهل فروانة ،أوضحت خلال حديثها عن الأنشطة والفعاليات بأن هذه الأنشطة تأتي من باب حرص المدرسة على اتخاذ الإجراءات الوقائية ضمن حملة السلامة والوقاية من فيروس كورونا لجميع طالبات المدرسة.

 وقالت :" إننا من اليوم الأول من العام الدراسي قمنا بالعديد من الإجراءات الوقائية كنظافة شاملة لمرافق المدرسة و تعقيمها بشكل جيد وذلك لتهيئتها في أول أيام العام الدراسي الجديد.

فيما قالت منسقة الصحة المدرسية  المعلمة أماني البطنيجي إن الحملة تضمنت العديد من الفعاليات كتوزيع نشرات وقائية عن فيروس كوفيد ١٩ ، وتعقيم الطالبات قبل دخول الغرف الصفية، و متابعة النظافة للمرافق الصحية و الساحات بشكل مستمر.

مدرسة عبد المعطي الريس المهنية تنفذ فعاليات صحية ووقائية 2
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