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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2589) الثلاثاء 18/8/2020
أخبار فلسطينية
“حماس” تحذر من استجابة بن زايد لدعوة زيارة إسرائيل
الأخضر الإبراهيمي يطلق مبادرة للتضامن مع الفلسطينيين ودعم حقهم في النضال
حماس ستشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية الأربعاء
وفد مصري في غزة لاحتواء التصعيد
الصحة الفلسطينية: وفاة 3 مواطنين من محافظة الخليل بفيروس كورونا
السلطة الفلسطينية تلغي مشاركتها في معرض "إكسبو دبي"
خطيب الأقصى: تطبيع الإمارات مع الاحتلال هزيمة وانكسار
تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة
النائب يوسف: تقديم موعد الاجتماع بالرئيس عباس إلى يوم غدٍ الثلاثاء
الوفد المصري يغادر غزة بعد ساعات من وصوله
مجلس الوزراء: الخميس القادم عطلة رسمية
أخبار إسرائيلية
هارتس: إسرائيل تضغط على أمريكا لمنع بيع طائرات «إف 35» للإمارات
إسرائيل: البحرين والسودان قد تكونان أول من يتبع خطوة السلام الإماراتية
نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات يساهم في إرساء السلام
نتنياهو: الجميع أدان مصر عندما عقدنا اتفاق سلام معها
مسؤول بالخارجية الإسرائيلية: سنمنح تأشيرة زيارة لأي مواطن عربي
مسؤول بالخارجية الإسرائيلية: يدنا ممدودة لأي مواطن خليجي يريد زيارتنا
وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الموساد يصل إلى الإمارات لإجراء محادثات
7 وفيات و1597 إصابة بكورونا في إسرائيل
اخبار دولية
مستشار الأمن القومي الأمريكي: السعودية ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
كوشنر: إسرائيل تعهدت بعدم الإقدام على الضم دون موافقة أميركية
كورونا عالميا: نحو 778 ألف وفاة و22 مليون و50 ألف اصابة
صحيفة بريطانية: اتفاق الإمارات التطبيعي مع "إسرائيل" نكسة للسلام
أخبار عربية
مفتي عُمان يؤكد: المسجد الأقصى قضية كل عربي
"تعدي على حقوق الفلسطينيين" ... النوّاب التونسي" يندد بـ"اتفاقية العار"
اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والعُماني
ضاحي خلفان: "إسرائيل" جزء لا يتجزأ من الأرض العربية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافاً في قطاع غزة
استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في القدس بزعم تنفيذ عملية طعن- (صور وفيديو)
الوفد المصري يبدأ مهمة صعبة لنزع فتيل المواجهة العسكرية بغزة.. والفصائل تطالب بجدول…
فلسطين: أكثر من 450 إصابة جديدة بـ “كورونا”
قوات الاحتلال تطلق الرصاص على أصم وتنفذ حملات اعتقال.. والمستوطنون يحرقون 13 مركبة…
الشرق الأوسط
إسرائيل تعطّل مروحيات «بلاك هوك» بعد خلل ميكانيكي
الخليج الإماراتية
وفد مصري في غزة لاحتواء التصعيد
دبابتان إسرائيليتان تجاوزتا السياج التقني جنوباً
الأهرام المصرية
قصف مدفعي إسرائيلي لموقعين شمال وجنوب غزة
رئيس الوزراء الفلسطيني: حديث نتنياهو عن السلام مقابل السلام وهم من الخيال
الشروق المصرية
3 حالات وفاة بكورونا في الأراضي الفلسطينية
مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أن الإمارات مازالت خير سند للقضية الفلسطينية
روسيا اليوم: القوات الإسرائيلية تطلق النار على شاب فلسطيني
الغد الأردنية
جندي أطلق النار فقتل فلسطينيا بريئا
إسرائيل في ركود: الأزمة خلقت انهيارا للاقتصاد
تفاؤل حذر: الضائقة الاقتصادية ستخضع حركة حماس
“منظمة التحرير” تطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال ضدّ الفلسطينيين
الشرق القطرية
أشتية: تعزيز الإمارات لنفوذها لن يكون على حساب القدس
في أول لقاء على سكاي نيوز أبوظبي.. نتنياهو: ننتظر الاستثمارات الإماراتية في إسرائيل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير تحذير من "آثار كارثية" بقطاع غزة مع توقف محطة الكهرباء عن العمل
حوار ناشط بحريني: اتفاق التطبيع وصمة عار للخليج وخدمة لنتنياهو
وزارة الأوقاف بغزة تستعد للإعلان عن 200 وظيفة
فروانة: (30) أسيرا مضى على اعتقالهم 25 سنة
أبناء أسرى غزة يطالبون بزيارة آبائهم في سجون الاحتلال
هويدي: وفيات "كورونا" في المخيمات الفلسطينية بلبنان تدق ناقوس الخطر
القدس المحلية
تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستي مسقط وبتير بسبب كورونا
الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بوقف الازدواجية في التعامل مع
الاحتلال يقصف ارضا زراعية في رفح
القدس: 150 إصابة بكورونا جديدة وافتتاح محطة للفحص في الشيخ
دعوات للمشاركة الواسعة بالمهرجان الرافض للضم والتطبيع في
اطلاق سراح منسق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل
وقفة جماهيرية في مخيم الدهيشة تندد بالتطبيع الإماراتي
اتحاد بلديات غزة يحذر من توقف محطة الكهرباء
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل شابين شمال بيت لحم
قوات الاحتلال تعتقل والدة الشهيد هلسة واثنين من أشقائه
الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة لـ 6 أشهر أخرى
الأيام
اجتماع مهم للقيادة اليوم وحماس تؤكد مشاركتها
»الحكومة تحذر من احتمال العودة إلى الإغلاق
»غزة: التحذير من تداعيات خطيرة في حال توقف محطة الكهرباء
»مثقفون عرب وفلسطينيون يرفعون شعار "لا للتطبيع"
»فتحات في الجدار العنصري تحقق أحلام الآلاف بزيارة أراضي أجدادهم
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل شابًا بمداهمات ليلية بنابلس
الجيش الإسرائيلي يكشف عن وحدة "الشبح 99"
دعوة لأوسع مشاركة بالمهرجان الرافض للضم والتطبيع بترمسعيا
الحساينة: عملية الطعن تبرهن أن شعبنا لا يقبل التدجين
42 حريقًا بمستوطنات الغلاف.. الوفد الأمني المصري يغادر غزة
حسن يوسف لصفا: حماس ستشارك باجتماع "القيادة" الأربعاء
نعيم: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لم يكن مفاجئًا بل وقحًا
مواجهات خلال التصدي لشق طريق استيطاني شرق طولكرم
حماس: إطلاق الاحتلال النار على فلسطيني من ذوي الاحتياجات اجرام وبلطجة
الخضري يُحذر: توقف محطة الكهرباء خطر يمس المرافق الصحية ومراكز الحجر
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعدم فلسطينياً بدعوى إصابته جندياً طعناً بالقدس
الزراعة بغزة تجدد دعوتها للحصول على إذن مسبق للاستيراد
حسن يوسف: حماس ستشارك باجتماع "القيادة" الأربعاء
وزارة الإعلام تُكرّم مدير عام المطبوعات "غسان رضوان"
"محيسن" يبحث برامج التعاون مع مدير عام الشرطة
" الشباب والرياضة" تنظم مخيم "ريادة الأعمال"
فلسطين اليوم
البطش: سنشارك في اجتماع رام الله لتعزيز الموقف الوطني
القائد الحساينة يبارك عملية الطعن البطولية في القدس
الاحتلال يقرر إغلاق البحر بشكل كامل ومراقبته بالزوراق الحربية
صحيفة بريطانية: اتفاق الإمارات التطبيعي مع "إسرائيل" نكسة للسلام
القوى الوطنية والإسلامية: اتفاق الامارات التطبيعي خيانة للقضية الفلسطينية
النقل والمواصلات تمدد إغلاق مقرها في محافظتي رام الله والبيرة
سما نيوز
في ظل التوتر .. الوفد المصري ينقل لإسرائيل مطالب حماس وهي كالتالي ..
رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول جرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة
غرينبلات يؤكد : لم يتم إلغاء خطة الضم بل أرجئت مؤقتا
رغم موافقتها على التطبيع.. اسرائيل تطلب من امريكا عدم بيع الامارات طائرات اف ٣٥
االمشهراوي: التطبيع مرفوض ويوجة رسائل للرئيس عباس والفصائل وأبناء فتح..
لجنة إعمار الخليل ترمم "فندق فلسطين" لتحويله إلى متحف
عزام الاحمد يكشف تفاصيل اجتماع القيادة الفلسطينية مع الوفد الامني المصري..
القضاء الأعلى وسلطة النقد يبحثان سُبلُ معالجة معضلة تسجيل القضايا التنفيذية المتعلقة بمؤسسات الإقراض
عرب 48
سلطات الاحتلال تطلق سراح منسق BDS نواجعة
الاحتلال يعتقل رجلًا ويصيب العشرات بالاختناق جنوب شرق طولكرم
لمواجهة التحالف الإماراتي الإسرائيلي: حماس تشارك باجتماع القيادة برام الله
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابين من زبوبا غرب جنين
الاحتلال يعتقل نائب أمين سر "فتح" في تياسير
الرجوب وبدران يدعوان لأوسع مشاركة في المهرجان ...
رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول جرائم الاحت ..
المجلس الأعلى للجاليات العربية: اتفاق التطبيع ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 آب (أغسطس)
- 2004م استشهاد ستّة فلسطينيين في محاولة فاشلة لاغتيال أحمد الجعبري أحد قياديي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
- 1988م صدور ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويشرح ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس والذي يحتوي على 25 مادة أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان, كما ويوضح المنطلقات والمبادئ والسياسات العامة التي ترتكز إليها الحركة في عملها الدعوي والسياسي والجهادي, ونطاق عملها وعلاقتها بالتنظيمات والأطر الفلسطينية.
- 1982م انفجار سيارتين ملغومتين في بيروت الغربية استهدفتا مركزاً للأبحاث الفلسطيني، واتهمت المخابرات الإسرائيلية "موساد" بالوقوف وراء الحادث.
- 1938م مقتل صهيوني واحد وإصابة أربعة آخرين إثر ألقاء مقاومين فلسطينيين قنبلة على أحد الشوارع بين مدينتي يافا وتل أبيب المحتلتين.
- 1929م مواجهات دموية بين اليهود والعرب قرب حائط البراق تمتد إلى مدن أخرى في فلسطين وقد أسفرت تلك المواجهات عن مقتل 87 عربيا و120 يهودياً.
- 1925م المؤتمر الصهيوني الرابع عشر في فيينا الذي عقد في الفترة من (18-31/8/1925)، وقد تأثر بالحركة العمرانية بين السكان اليهود التي نجمت عن الهجرة الرابعة "هعاليا هربعيت"، وتعنى الحج أو الصعود إلى أرض الميعاد.