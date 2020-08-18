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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2589) الثلاثاء 18/8/2020

أخبار فلسطينية﻿

“حماس” تحذر من استجابة بن زايد لدعوة زيارة إسرائيل

الأخضر الإبراهيمي يطلق مبادرة للتضامن مع الفلسطينيين ودعم حقهم في النضال

حماس ستشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية الأربعاء

وفد مصري في غزة لاحتواء التصعيد

الصحة الفلسطينية: وفاة 3 مواطنين من محافظة الخليل بفيروس كورونا

النائب يوسف: تقديم موعد الاجتماع بالرئيس عباس إلى يوم غدٍ الثلاثاء

الوفد المصري يغادر غزة بعد ساعات من وصوله

أخبار إسرائيلية

هارتس: إسرائيل تضغط على أمريكا لمنع بيع طائرات «إف 35» للإمارات

إسرائيل: البحرين والسودان قد تكونان أول من يتبع خطوة السلام الإماراتية

نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات يساهم في إرساء السلام

نتنياهو: الجميع أدان مصر عندما عقدنا اتفاق سلام معها

مسؤول بالخارجية الإسرائيلية: سنمنح تأشيرة زيارة لأي مواطن عربي

مسؤول بالخارجية الإسرائيلية: يدنا ممدودة لأي مواطن خليجي يريد زيارتنا

وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الموساد يصل إلى الإمارات لإجراء محادثات

وفيات و1597 إصابة بكورونا في إسرائيل

اخبار دولية

كورونا عالميا: نحو 778 ألف وفاة و22 مليون و50 ألف اصابة

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافاً في قطاع غزة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في القدس بزعم تنفيذ عملية طعن- (صور وفيديو)

الوفد المصري يبدأ مهمة صعبة لنزع فتيل المواجهة العسكرية بغزة.. والفصائل تطالب بجدول…

فلسطين: أكثر من 450 إصابة جديدة بـ “كورونا”

قوات الاحتلال تطلق الرصاص على أصم وتنفذ حملات اعتقال.. والمستوطنون يحرقون 13 مركبة…

الشرق الأوسط

إسرائيل تعطّل مروحيات «بلاك هوك» بعد خلل ميكانيكي

الخليج الإماراتية

وفد مصري في غزة لاحتواء التصعيد

دبابتان إسرائيليتان تجاوزتا السياج التقني جنوباً

الأهرام المصرية

قصف مدفعي إسرائيلي لموقعين شمال وجنوب غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني: حديث نتنياهو عن السلام مقابل السلام وهم من الخيال

الشروق المصرية

3 حالات وفاة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أن الإمارات مازالت خير سند للقضية الفلسطينية

روسيا اليوم: القوات الإسرائيلية تطلق النار على شاب فلسطيني

الغد الأردنية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستي مسقط وبتير بسبب كورونا

الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بوقف الازدواجية في التعامل مع

الاحتلال يقصف ارضا زراعية في رفح

القدس: 150 إصابة بكورونا جديدة وافتتاح محطة للفحص في الشيخ

دعوات للمشاركة الواسعة بالمهرجان الرافض للضم والتطبيع في

اطلاق سراح منسق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل

وقفة جماهيرية في مخيم الدهيشة تندد بالتطبيع الإماراتي

اتحاد بلديات غزة يحذر من توقف محطة الكهرباء

الحياة الجديدة

الاحتلال يعتقل شابين شمال بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل والدة الشهيد هلسة واثنين من أشقائه

الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة لـ 6 أشهر أخرى

​الأيام

اجتماع مهم للقيادة اليوم وحماس تؤكد مشاركتها

»الحكومة تحذر من احتمال العودة إلى الإغلاق

»غزة: التحذير من تداعيات خطيرة في حال توقف محطة الكهرباء

»مثقفون عرب وفلسطينيون يرفعون شعار "لا للتطبيع"

»فتحات في الجدار العنصري تحقق أحلام الآلاف بزيارة أراضي أجدادهم

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

في ظل التوتر .. الوفد المصري ينقل لإسرائيل مطالب حماس وهي كالتالي ..

رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول جرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة

رغم موافقتها على التطبيع.. اسرائيل تطلب من امريكا عدم بيع الامارات طائرات اف ٣٥

االمشهراوي: التطبيع مرفوض ويوجة رسائل للرئيس عباس والفصائل وأبناء فتح..

لجنة إعمار الخليل ترمم "فندق فلسطين" لتحويله إلى متحف

عرب 48

الاحتلال يعتقل رجلًا ويصيب العشرات بالاختناق جنوب شرق طولكرم

لمواجهة التحالف الإماراتي الإسرائيلي: حماس تشارك باجتماع القيادة برام الله

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

18 آب (أغسطس)

2004م استشهاد ستّة فلسطينيين في محاولة فاشلة لاغتيال أحمد الجعبري أحد قياديي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

1988م صدور ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويشرح ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماس والذي يحتوي على 25 مادة أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان, كما ويوضح المنطلقات والمبادئ والسياسات العامة التي ترتكز إليها الحركة في عملها الدعوي والسياسي والجهادي, ونطاق عملها وعلاقتها بالتنظيمات والأطر الفلسطينية.

1982م انفجار سيارتين ملغومتين في بيروت الغربية استهدفتا مركزاً للأبحاث الفلسطيني، واتهمت المخابرات الإسرائيلية "موساد" بالوقوف وراء الحادث.

1938م مقتل صهيوني واحد وإصابة أربعة آخرين إثر ألقاء مقاومين فلسطينيين قنبلة على أحد الشوارع بين مدينتي يافا وتل أبيب المحتلتين.

1929م مواجهات دموية بين اليهود والعرب قرب حائط البراق تمتد إلى مدن أخرى في فلسطين وقد أسفرت تلك المواجهات عن مقتل 87 عربيا و120 يهودياً.