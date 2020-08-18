وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تعقد اجتماعاً للجنة الجودة وخدمة الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديات الشمال تضبط 3500 علبة من الشوكو الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية توقف شركة توليد الكهرباء بغزة عن العمل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أزمة الكهرباء.. كابوس متجدد ينذر بكوارث وأزمات متعددة وكالة الرأي الفلسطينية الارشاد المروري بالشمال يعقد3 محاضرات توعوية بالسلامة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ زيارة ميدانية لجمعية "تكافل العاملين" التعاونية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة متابعة شؤون النزيلات بالنيابة العامة تتفقد سجن النساء المركزي وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم عمارة سكنية قيد الإنشاء في جبل المكبر بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات وشرطة المرور تبحثان تطبيق قانون نظام النقاط المروري وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح ورشة عمل "لموظفي الخدمات"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل والدة شهيد ومواطنين خلال مداهمات بالضفة

18 آب / أغسطس 2020 09:15

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة وفجر اليوم الثلاثاء، مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين، بينهم والدة الشهيد أشرف هلسة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت والدة الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة (30 عاما) من بلدة السواحرة الشرقية، والذي استشهد مساء أمس الإثنين على أحد أبواب المسجد الأقصى، واثنين من أشقائه على حاجز الكونتينر.

كذلك قام الاحتلال باعتقال الشابين قصي محمد عبد الله طالب (17 عاما)، ومحمد عدنان جرادات (22 عاما) عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، في قرية زبوبا غرب مدينة جنين.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال الشابين احمد جلال درويش (19 عاما) من مخيم عايدة، وأيسر نواف القيسي (19 عاما)، من مخيم العزة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في بيت لحم.

إلى ذلك قام الاحتلال باعتقال نائب أمين سر حركة "فتح" في تياسير شرق طوباس عامر أحمد دبك.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت دبك، بعد دهم منزله وتفتيشه.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية يطالب بالضغط على الإحتلال للتراجع عن اجراءات تشديد الحصار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟