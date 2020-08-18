الاحتلال يعتقل والدة شهيد ومواطنين خلال مداهمات بالضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة وفجر اليوم الثلاثاء، مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين، بينهم والدة الشهيد أشرف هلسة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت والدة الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة (30 عاما) من بلدة السواحرة الشرقية، والذي استشهد مساء أمس الإثنين على أحد أبواب المسجد الأقصى، واثنين من أشقائه على حاجز الكونتينر.

كذلك قام الاحتلال باعتقال الشابين قصي محمد عبد الله طالب (17 عاما)، ومحمد عدنان جرادات (22 عاما) عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، في قرية زبوبا غرب مدينة جنين.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال الشابين احمد جلال درويش (19 عاما) من مخيم عايدة، وأيسر نواف القيسي (19 عاما)، من مخيم العزة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في بيت لحم.

إلى ذلك قام الاحتلال باعتقال نائب أمين سر حركة "فتح" في تياسير شرق طوباس عامر أحمد دبك.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت دبك، بعد دهم منزله وتفتيشه.