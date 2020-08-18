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"ضهير" يشيد بجهود أطقم الطب الوقائي في مواجهة فيروس “كورونا”

18 آب / أغسطس 2020 10:48

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غزة-الرأي

أشد نائب مدير عام الرعاية الاولية لشؤون الصحة العامة د. مجدي ضهير بجهود فريق قسم الأوبئة المكون من الأطباء والحكماء المتخصصين والمدربين في متابعة وفحص العائدين من خلال معبري رفح وبيت حانون وجمع العينات اللازمة، والتقصي الميداني للحالات التي يشتبه بإصابتها بالفيروس لمعرفة مصدر العدوى واتخاذ الإجراءات الملائمة بحق المخالطين لضمان سلامتهم، وحماية المجتمع وتحصينه في مواجهة فيروس "كورونا".

وأوضح ان أطقم الطب الوقائي الخمسة موزعة على قطاع غزة تتمثل في فرق الاستجابة السريعة تقوم بعملها ومتابعة الحالات وتقصي المخالطين.

وذكر د. ضهير أن الفريق يقوم بسحب العينات لجميع المستضافين بالحجر مرتين على الأقل خلال فترة استضافتهم، وتكون المرة الأولى خلال اليوم الرابع لاستقبالهم، والمرة الثانية في اليوم التاسع عشر قبل نهاية فترة الحجر الاحترازي، كما يتم السحب خلال هذه الفترة لأي شخص قد تظهر عليه بعض الأعراض، منوها الى التنسيق المستمر مع المستشفيات وأماكن الحجر والحدود والمعابر، ومشيرا الى ارتداء الطاقم لبدل الوقاية والعزل المخصصة، وخاصة انهم الفئة الأكثر اقترابا وعرضة للمخاطر بسبب سحب العينات.

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