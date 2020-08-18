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صفقة أسلحة أميركية وراء تحالف "إسرائيل" والإمارات

18 آب / أغسطس 2020 11:44

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء، بأن صفقة أسلحة أميركية إلى دولة الإمارات وراء إقناع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

واستبعدت الصحيفة أن يكون تأجيل تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيلية قد حفز بن زايد على التحالف مع "إسرائيل".

ووُصف التحالف الإسرائيلي الإماراتي على أنه أتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين برعاية أميركية وأنه صفقة "سلام مقابل إلغاء الضم"، لكن الصحيفة أكدت أن هذا الوصف ليس كاملا، ونقلت عن مصادر أميركية وإماراتية قولها إن ما أقنع حاكم الإمارات للقيام بخطوة التحالف مع دولة الاحتلال هو التوصل إلى صفقة أسلحة أميركية - إماراتية بعشرات مليارات الدولارات.

ووفقا للصحيفة، فإن الصفقة التي جمدت حتى الآن بسبب معارضة "إسرائيل"، تشمل بيع الإمارات طائرات إف-35، وطائرات بدون طيار من أحدث الأنواع وأكثرها تقدما، حيث تعمل الولايات المتحدة لتسيير وتسريع الصفقة.

 

وتعليقا على هذه المعلومات، قالت الصحيفة "من الآن فصاعدا، علينا القول ليس السلام مقابل الضم، بل السلام مقابل السلاح المتقدم والضم".

 

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