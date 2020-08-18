الصحة تواصل سحب العينات المخبرية لنحو 1841 عائد بمراكز الحجر الصحي

غزة-الرأي

أكد مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة أ.عميد مشتهى أن وزارة الصحة تواصل عن كثب فحص العينات المخبرية للعائدين المستضافين في مراكز الحجر بقطاع غزة والذي بلغ عددهم 1841 عائد ضمن الإجراءات الوقائية الصحية للكشف عن فيروس كورونا .



وبين أن الطواقم المخبرية العاملة في المختبر المركزي ابتداء من اليوم سيتم تقسيمها الى ثلاث فرق ستعمل بنظام الدوام الكامل ولعدة أيام لإنجاز فحص pcr لكافة المستضافين في مراكز الحجر وفي حال تم التأكد من إصابة الشخص بالفيروس سيتم تحويله إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج.



وأشاد بدور الطواقم المخبرية باعتبارهم خط الدفاع الأول لسلامة المجتمع ، الذين آثروا أن يكونوا في مكان الخطر ليؤدوا مهامهم الإنسانية التى كانت حصنا منيعا لتقويض انتشار الوباء مضيفا "ان هناك عشرة من أخصائيي التحاليل الطبية المؤهلة والمدربة للتعامل مع عينات الدم الخاصة بتحليل PCR للعائدين".

وأفاد أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا كان أهمها تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في المختبرات على التعامل مع العينات بطريقة آمنة وتدعيم المختبر المركزي وتجهيزه وفقاَ لمعايير منظمة الصحة العالمية لإجراء الفحوصات بما يحمي الطواقم الطبية ويوفر نتائج طبية دقيقة.

يذكر أن وزارة الصحة أدخلت تقنية الفحص السريع للأجسام المضادة في الدم لجميع القادمين إلى قطاع غزة مما ساهم في التعرف المبدئي للحالة الوبائية لهم وعزل الحالات المشتبه بها وتجنب مخالطتهم للآخرين ،و مازالت تعتمد على إجراء الفحص المخبري للفيروسات PCR كفحص معتمد عالميا لتحديد الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.