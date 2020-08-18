الاحتلال يصيب شاب ويحاصر مستشفى المقاصد لاعتقاله

القدس المحتلة – الرأي:

أصيب، اليوم الثلاثاء، شاب بجروح وصفت بالخطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاهه، خلال مواجهات اندلعت في حي الصلعة بجبل المكبر جنوب القدس، عقب هدم بناية سكنية هناك.

وأفاد شهود عيان، بأن الشاب محمد معمر جعابيص في العشرينات من عمره أصيب بجراح خطيرة في بطنه، نقل على إثرها إلى مستشفى المقاصد في القدس بحالة حرجة، وتجري عملية جراحية له.

وأضافت أن قوة من وحدة "الياسام" التابعة لقوات الاحتلال حاصرت مستشفى المقاصد لاعتقاله.

وكانت آليات الاحتلال قد هدمت في ساعات الصباح الباكر عمارة سكنية قيد الانشاء تتكون من 6 طوابق تعود لعائلة المواطن عزيز جميل جعابيص في الحي المذكور، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" مع جيش الاحتلال، لمنع عملية الهدم.