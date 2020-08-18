الاحتلال يهدم منزلاً في مدينة اللد

الداخل المحتل – الرأي:

هدمت آليات وجرافات بلدية اللد، بحماية قوات معززة من شرطة الاحتلال، منزلاً تعود ملكيته لعائلة أبو زايد بذريعة البناء دون ترخيص في مدينة اللد بحي شنير، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال طوقت المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول إلى المكان قبل هدم المنزل.

وهدمت سلطات الاحتلال أجزاء من منزل تعود ملكيته لعائلة أبو زايد في حي المحطة باللد، بذريعة البناء دون ترخيص، يوم 14 حزيران/ يونيو الماضي.

وتنتهج سلطات الاحتلال في الداخل المحتل سياسة متعمدة للتضييق على الفلسطينيين وتهدم منازلهم لدفعهم لترك المدينة، ولا توفر أي حلول جذرية للضائقة السكنية التي يعانون منها.