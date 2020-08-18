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نقل الشيخ رائد صلاح من سجن الجملة إلى العزل الانفرادي

18 آب / أغسطس 2020 12:55

نقلت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي الشيخ رائد صلاح من سجن الجلمة (كيشون) بالقرب من مدينة حيفا إلى سجن (شيكما) في مدينة عسقلان (أشكلون)، حسبما أفاد طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال محامو الدفاع إنهم تلقوا بلاغا بنقل الشيخ صلاح من سجن الجلمة إلى سجن (شيكما) في عسقلان، يوم أمسِ الاثنين، وذلك "بعد عدة اتصالات أجريناها مع إدارة السجون الإسرائيلية".

وأكدوا أنه جرى نقل الشيخ صلاح من سجن الجلمة إلى العزل الانفرادي في سجن عسقلان، وهذا كان متوقعا منذ اليوم الأول لدخوله السجن، ما قبل أمس الأحد.

وأضاف طاقم الدفاع أنه بصدد ترتيب زيارة قريبة للشيخ صلاح في عزله الانفرادي في سجن عسقلان للاطلاع على ظروف اعتقاله.

يذكر أن الشيخ رائد صلاح بدأ، صباح ما قبل أمس الأحد، قضاء مدّة سجنه التي فرضتها عليه المحكمة الإسرائيلية، وسيمضي فيه 17 شهرا بعد أن انقضى منها 11 شهرا في زمن سابق.

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