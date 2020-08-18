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الكاتب شراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية

18 آب / أغسطس 2020 01:37

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غزة-الرأي

كرّم المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني الدكتور فهمي شراب لنجاحه في مبادراته المجتمعية، وجاء ذلك أثناء اختتام مبادرة الحقائب المدرسية التي دشنها شراب قبل أربعة أسابيع، حيث تم توزيع 2300 حقيبة مدرسية وقرطاسية ومجموعات قصصية لتوعية الجيل.

بدوره، أكد شراب ان عملية التوزيع تمت وفق  العدالة الجغرافية للمدارس الأكثر إحتياجاً، لافتا أنه يعتمد على أصدقائه ومعارفه في توفير الدعم المالي، ويذهب بنفسه للمدارس ويجوب القطاع باحثا عن أكثر المدارس احتياجا.

من جانب آخر، قدم النائب في التشريعي د. أشرف جمعة للكاتب الدكتور فهمي شراب درع التميز للمبادرات الفردية لعام 2019-2020 للجهود التي بذلها شراب تجاه شرائح المجتمع المهمشة.

الجدير ذكره أن شراب نفذ العديد من المبادرات المشابهة في العام الدراسي الماضي، الى جانب  مبادرة فك الغارمين قبل عام حيث بمقتضاها تم الافراج عن 1500 سجين على ذمم مالية. ومبادرة غارمين الصيدليات حيث سددت مبادرته ديون 1200 أسرة كانت مرهقة ومثقلة بالديون بسبب احتياجها للعلاج ومبادرة 2500 طرد غذائي في رمضان الماضي.

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الكاتب شراب يختتم مبادرة الحقائب المدرسية

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