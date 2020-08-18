حماس: اللقاء الوطني إجماع على رفض تطبيع الإمارات

غزة- الرأي:

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن اللقاء الوطني الوحدوي اليوم تحت عنوان التطبيع خيانة هو تعبير عن الإجماع الوطني الرافض لاتفاق التطبيع بين النظام الإماراتي والكيان الصهيوني.

وقال قاسم على هامش اللقاء اليوم الثلاثاء، "إن رسالة اللقاء واضحة أن هذه الاتفاقية هي طعنة لشعبنا ونضاله المشروع ضد الاحتلال".

وشدد على أن اللقاء خطوة جديدة في إطار العمل الوطني المشترك، حيث يرسم قطاع غزة لوحة وحدوية كبيرة لمواجهة صفقة القرن وتوابعها من مخطط الضم أو اتفاقات التطبيع.

وأشار قاسم إلى أن حماس تقدمت بخطوات واضحة باتجاه توسيع العمل الوطني المشترك، وهي تتحرك بهذا الاتجاه بشكل متواصل ضمن استراتيجيتها المبنية على وجوب العمل الوطني المشترك لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أن حماس بادرت في كل المفاصل وفي أكثر من اتجاه لتعزيز الجبهة الداخلية، واتخذت مواقف كبيرة ومتقدمة في العمل الوطني المشترك، وستواصل هذا السلوك وصولا إلى صياغة برنامج نضالي موحد يتفق عليه الجميع.