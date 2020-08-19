الاحتلال يعتقل (18) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء (18) مواطناً من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس، بينهم مسؤولة شعبة حارسات المسجد الأقصى، ونجل شهيد.

وقال نادي الأسير إن (14) مواطناً جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في القدس غالبيتهم من بلدة العيساوية وهم: محمد وليد عبيد، ومحمد مروان عبيد، ومحمود شفيق عبيد، ومحمد موسى درباس، وأحمد عايش عبيد، ومحمد غاصب عبيد، ويزن إبراهيم عبيد، ووديع داوود عليان، ومعتصم حمزة عبيد وجميعهم من بلدة العيساوية، إضافة إلى موظف الإعمار في المسجد الأقصى عمران الأشهب، وزينات أبو صبيح وهي مسؤولة شعبة حارسات المسجد الأقصى، وثلاثة مواطنين من مخيم قلنديا وبلدة الرام وهم: عمر ياسر حمادنة، ورياض شحادة وهو نجل الشهيد أحمد شحادة، وشادي أبو غربية.

فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة مثلث الشهداء في جنين وهو يوسف علي عصعوص، ومواطن آخر من طوباس وهو محمد أيمن حسني شريدة (28 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين الأسير السابق موسى صالح الأعرج (30 عاماً) من طولكرم، و بلال علي رشيد بدر وهو أسير سابق من بلدة بيتللو في رام الله.