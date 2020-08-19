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الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى

19 آب / أغسطس 2020 10:47

زينات أبو صبيح
زينات أبو صبيح

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى المبارك زينات أبو صبيح.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت أبو صبيح من باحات الأقصى، وذلك في إطار الاستهداف المتواصل لحراسته وسدنته.

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