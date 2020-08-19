الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى المبارك زينات أبو صبيح.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت أبو صبيح من باحات الأقصى، وذلك في إطار الاستهداف المتواصل لحراسته وسدنته.