الاحتلال يعتقل رئيسة شعبة الحارسات في الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى المبارك زينات أبو صبيح.
وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت أبو صبيح من باحات الأقصى، وذلك في إطار الاستهداف المتواصل لحراسته وسدنته.
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19 آب / أغسطس 2020 10:47
القدس المحتلة - الرأي
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيسة شعبة الحارسات في المسجد الأقصى المبارك زينات أبو صبيح.
وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت أبو صبيح من باحات الأقصى، وذلك في إطار الاستهداف المتواصل لحراسته وسدنته.
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10:32النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2590) الأربعاء19/8/2020