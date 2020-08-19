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دعت لتشكيل جبهة برلمانية ضد التطبيع

التشريعي يشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع

19 آب / أغسطس 2020 01:00

التشريعي يشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع
التشريعي يشيد بموقف مجلس الأمة الكويتي المناهض للتطبيع

غزة- الرأي

أشادت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بموقف مجلس الأمة الكويتي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والمتمسك بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته وقضية الأمة المركزية وهي القضية الفلسطينية.

وأثنت رئاسة المجلس التشريعي في بيان لها اليوم الأربعاء 19 آب 2020، على تجديد مجلس الأمة الكويتي دعوته للحكومة الكويتية التأكيد على موقف الكويت أميراً شعباً وحكومةً وبرلماناً المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

واعتبرت رئاسة المجلس أن موقف مجلس النواب الكويتي دليل على أن الأمة الإسلامية لا تزال حية وأن التطبيع مع الاحتلال لا يزال وصمة عار على من يتهافتون عليه، مطالبة كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية أن تحذو حذو مجلس الأمة الكويتي.

وطالبت رئاسة المجلس البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لتشكيل جبهة برلمانية لنصرة القضية الفلسطينية والتأكيد على أن التطبيع خيانة وجريمة لقضايا الأمة وأحرار العالم، مع ضرورة عزل المطبعين.

ويذكر أن نواب مجلس الأمة الكويتي رفعوا مذكرة لحكومة بلادهم يؤكدون فيها الثبات على موقفهم الرافض للتطبيع، واستمرار دعم القضية الفلسطينية.

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