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98 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

19 آب / أغسطس 2020 01:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم اليوم الأربعاء، نحو 98 مستوطنًا، بقيادة المتطرف يهودا غليك، ساحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستوطنين المقتحمين تجولوا في باحات الاقصى بشكل استفزازي وصولا إلى مصلى باب الرحمة.

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