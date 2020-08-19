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مدير أوقاف الشمال يتفقد عددًا من الأراضي الوقفية بالمحافظة

19 آب / أغسطس 2020 01:59

مدير أوقاف الشمال يتفقد عددًا من الأراضي الوقفية بالمحافظة
مدير أوقاف الشمال يتفقد عددًا من الأراضي الوقفية بالمحافظة

غزة- الرأي

تفقد مدير مديرية أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم، عدداً من الأراضي الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف في محافظة الشمال، وذلك في إطار متابعة وحل القضايا المتعلقة بأراضي وممتلكات الأوقاف.

وبين مدير أوقاف الشمال، أن مديريته تسعى للمحافظة على أرض الوقف واستخدامها بما يخدم المصلحة العامة, منوهًا الى أن زيارته تهدف إلى متابعة كافة الملفات والقضايا الخاصة بأملاك الوقف والوقوف عن كثب حول التعديات عليها والعمل على حلها.

وأشار سالم  إلى أن الأوقاف تعمل ضمن سياسة واضحة تضمن الحفاظ على كافة أملاك الوقف, منوهاً أن هذه الأملاك لا يمكن التطاول عليها أو تجريدها من صفتها القانونية والشرعية.

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