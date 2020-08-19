التعليم ووكالة الغوث يبحثان التبادل الإلكتروني لمعلومات طلبة المدارس

غزة- الرأي

بحث وزارة التربية والتعليم العالي مع وكالة الغوث الدولية التبادل الإلكتروني لمعلومات طلبة المدارس ومن هذه الملفات (البيانات الأساسية للطلبة, النتائج المدرسية, الملف الصحي, وغيرها).

جاء ذلك، خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بحضور م. أسامة يونس مدير عام تكنولوجيا المعلومات, أ. رشيد أبو جحجوح مدير عام التعليم العام, م. شادي هنية مدير الخدمات الإلكترونية, م. بدر بدر مدير النظم وقواعد البيانات, أ. أشرف صالح مدير الدراسات والمعلومات, أ. عناد عبدلله مدير دائرة التخطيط, أ. حسين العيلة مدير التعليم العام, أ. فاطمة الخالدي مدير التعليم الخاص, أ. إيمان عبيد رئيس قسم متابعة وكالة الغوث, ووفد من وكالة الغوث برئاسة أ. ناجي أبو زهري.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا منها حل مشكلة تكرار تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي وحجز أكثر من مقعد في المدارس الحكومية والوكالة والخاصة, متابعة حالات التسرب والتأكد من صحة المعلومات المتوفرة, تسهيل إدارة عملية النقل بين مدارس الحكومة والوكالة وكذلك استخدام سجل النتائج المدرسية للتأكد من صحة المعلومات المتوفرة في الشهادات المقدمة في طلب النقل, امكانية توفير احصاءات آنية حول أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة.

وتم الاتفاق على أهمية استمرار التعاون المشترك حول القضايا المطروحة في عملية التبادل بما يعود على استمرار تطوير العملية التعليمية الإلكترونية.

