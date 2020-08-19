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الاحتلال يهدم سوراً ويخطر بهدم منشآت في القدس

19 آب / أغسطس 2020 03:53

-2136050062
-2136050062

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سوراً قيد الإنشاء في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأخطرت بهدم منشآت أخرى في بلدة الجديرة بالمدينة ذاتها.

وذكر المقدسي بشار أبو خليل أن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال في القدس هدمت سوراً يحيط بدونمين من أراضي عائلته في بلدة حزماً، ومبني منذ العام 2017؛ بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم بركة مياه لعائلة المواطن سليمان عزام، وحظيرة أغنام لعائلة قاسم، وسورا يحيط بأراضي مواطنين في منطقة واد حسن من بلدة الجديرة شمال غرب القدس، لذات الحجة الواهية.

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