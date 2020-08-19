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كورونا في غزة: فحص 1407 عينات خلال 24 ساعة الماضية

19 آب / أغسطس 2020 04:15

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غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن إجراء 1407 عينات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى لاكتشاف 9 إصابات جديدة.

وبينت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في القطاع، بلغت 100 حالة مؤكدة، منها 28 حالة نشطة ما زالت تحت العناية السريرية في مستشفى العزل.

ولفتت إلى أنه تم عمل خروج تحسن لـ71 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه بها بلغ 16299 عينة، منها 16199 عينة سلبية و100 عينة إيجابية.

وأشارت إلى أن عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 2212 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض، وذلك داخل 17 مركزاً على مستوى قطاع غزة.

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