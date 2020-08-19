أزمة الكهرباء بغزة تهدد حياة مرضاها

غزة- الرأي

تشكل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة المحاصر معضلة كبرى بالنسبة لوزارة الصحة، حيث من المتوقع أن تعاني مستشفياتها من كارثة حقيقية تطال كل شيء نتيجة تعطل مئات الأجهزة الطبية التي تشكل عصبا أساسيا في عملية التشخيص لمئات الحالات من المرضى في حال استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وتؤثر انقطاعات الكهرباء على جميع المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة لعلاجهم بمن فيهم المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي والمرضى الذين يخضعون إلى علاج غسيل الكلي.

استمرار الأزمة

وفي المستشفيات التي لا تزال مجهزة بالمفاتيح الكهربائية اليدوية تمضي عادة بضع دقائق على انقطاع الكهرباء قبل أن يبدأ المولد بالعمل من جديد. وعندما تنقطع الأجهزة الإلكترونية عن العمل خلال علاج غسيل الكلي، يضطر الممرض أو الممرضة إلى ضخ الدم يدوياً تفادياً لتخثر الدم.

وتؤثر الانقطاعات الكهربائية في خدمات المستشفيات بمختلف أنواعها: توقف مصابيح الإضاءة في غرف العمليات، والانقطاع المفاجئ للأجهزة الالكترونية المستعملة في الجراحة، وإمكانية تعطل أجهزة غسيل الكلي وأجهزة مراقبة القلب وأجهزة التصوير بالأشعة المقطعية وأجهزة التحليل المخبرية وأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية، فضلا عن أن آلات الغسيل وأجهزة التعقيم (التي تستعمل لتعقيم المعدات) سريعة التأثر أيضا.

ومن هنا تناشد وزارة الصحة الفلسطينية في غزة كافة المؤسسات المحلية والدولية وكافة الجهات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بسرعة التدخل لرفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن القطاع وضرورة توفير قطع الغيار الطبية وبشكل عاجل لمئات الأجهزة المتعطلة، وإلى حل أزمة الكهرباء.

120 مولود في خطر

رئيس شبكة الحضانات في قطاع غزة د. نبيل البرقوني أكد تخوفه من تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على (120) مولود موجودين في حضانات الأطفال في مستشفيات قطاع غزة، منوها أن الحضانات السبعة في المستشفيات والتي بسعة (135) حاضنة جميعها تعمل بالطاقة الكهربائية.

وذكر البرقوني أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر واستخدام الطاقة البديلة يتسبب في تلف الأجهزة مثل الحضانات وجهاز الإنعاش وأجهزة التنفس الصناعي للمواليد مما يؤثر على حياة الأطفال حديثي الولادة، ويتسبب في حدوث مضاعفات لهم، وأحيانا يؤدي إلى الوفاة.

وأوضح أن التذبذب في مولدات الطاقة البديلة المتمثلة في المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية لا تعطي الطاقة الملائمة لأجهزة الحضانات بسبب الانخفاض والارتفاع المفاجئ في الطاقة الناتجة عنها، مشيرا ان هذه الأجهزة ذات حساسية عالية وتحتاج الى إعادة برمجة لموائمة حالة المواليد الصحية.

مرضى الكلى

ويعاني 820 مريضا في قطاع غزة من الفشل الكلوي، وتجرى لمعظمهم عمليات غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، ما يفاقم من حجم الأزمة.

إذ يعمل المستشفى الأكبر في القطاع، في وقت الأزمات، على المولّدات الكبيرة، التي قد تتوقّف عن العمل مع منع إدخال الوقود، أو تتعرّض للضرّر بسبب التشغيل المستمر.

وتمكث غالبية المرضى حتى ساعات الفجر الأولى في مستشفى الشفاء، بسبب تزايد عددهم وعدم توفّر أجهزة غسيل الكلى بشكل دائم، حيث تقوم الكوادر الطبية بتوزيع الأوقات على المرضى بشكل منتظم.

واضطرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى تقليص خدماتها التشخيصية والمساندة بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والنقص الحاد للوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات.

ووجهت الوزارة، أمس الثلاثاء، نداءً تحذيرياً من تداعيات خطيرة يمكن أن تحدث إثر أزمة الكهرباء، وذلك بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات.

زيادة العبء

من جانبها؛ أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، أن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء تزيد العبء على قطاع الصحة والاقتصاد بغزة .

وذكرت اللجنة في تصريح صحفي أن توقف محطة توليد الكهرباء بغزة وانخفاض معدل وصول الكهرباء للمواطنين من 8 ساعات يومياً إلى ثلاث أو أربع ساعات يؤثر بشكل سلبي على القطاعات الحيوية.

وأوضحت اللجنة أن استمرار توقف محطة التوليد يزيد الأعباء التي تثقل كاهل النظام الصحي الهش، ما يعيق عمل المستشفيات وينذر بكارثة صحية في القطاع.

وأكدت اللجنة أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة تتطلب إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية دون قيود أو شروط، وليس تشديد الحصار والإغلاق.

وحذرت اللجنة من تفاقم الأزمة ومايترتب عليها من تداعيات خطيرة للأوضاع المعيشية والبيئية، وكذلك تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية بفعل جائحة كوفيد-19 في حال استمرار هذه الأزمة.