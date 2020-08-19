عياش لـ"الرأي": الاحتلال يطارد صيادي غزة قرب الشاطئ

غزة – الرأي:

أقدمت زوارق الاحتلال الحربية على مطاردة صيادي قطاع غزة عند مسافات قريبة من الشاطئ، لإجبارهم على مغادرة البحر وعدم ممارسة مهنتهم الوحيدة.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش اليوم الأربعاء، إن بحرية الاحتلال منعت الصيادين من دخول البحر وأخذت تضخ المياه بقوة داخل قواربهم في محاولة لإغراقها.

وأشار عياش في حديثه لـ"الرأي" إلى أن الاحتلال يقوم بتلك الاعتداءات بناءً على قراره بمنع الصيد بشكل نهائي في بحر قطاع غزة، كإجراء عقابي ضد سكانه.

وأكد أنهم كجهة ذات علاقة بالصيادين لم يصلهم أي قرار أو أوامر من الارتباط الفلسطيني أو وزارة الزراعة أو الداخلية حول عدم النزول إلى البحر وممارسة الصيادين لعملهم.

وشدد على أن الصيادين يصرون على انتزاع لقمة عيشهم عبر الصيد رغم المخاطرة الكبيرة في ظل استهداف الاحتلال لهم وتعرضهم لخسائر جراء اعتداءاته المتنوعة ضدهم.

وتوقع عياش أن تصل الأمور لحد اعتقال الاحتلال لصيادين من عرض البحر أو تعرض ممتلكات الصيادين أنفسهم إلى الضرر في ظل ملاحقتهم حتى على مسافة تقل عن ميل بحري.