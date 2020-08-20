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الطقس: أجواء حارة نسبيًا اليوم

20 آب / أغسطس 2020 09:30

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الأحد المقبل، حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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