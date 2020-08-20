الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 9 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت محمد ماجد زيد (25 عاما)، ومحمد مراد الرمحي (18 عاما)، وزيد صبحي زيد (23 عاما) من منازلهم، كما اعتقلت معتصم محمد حسين (26 عاما) من قرية كفر نعمة غربا بعد مداهمة منزله.



وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من الخليل، وهم: حسين يوسف جوابرة، وعلاء صادم الصليبي من مخيم العروب، ونديم سمارة الدراويش من بلدة دورا جنوب المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامز عمارنة من بلدة الدوحة غرب بيت لحم بعد دهم منزل والده وتفتيشه، فيما اعتقلت الشاب مشير مساد من بلدة فقوعة شرق جنين.