الاحتلال يصيب ويعتقل مُحتجين جنوب طولكرم

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الخميس، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، فيما جرى اعتقال مواطنين، خلال قمع الاحتلال وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على اراضي قرى جبارة، والراس، وشوفة جنوب طولكرم، لإقامة منطقة صناعية استيطانية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

وأضافت أن جيش الاحتلال اعتقل رئيس مجلس قروي شوفة فوزت دروبي، والشاب يحيى جهاد دروبي (20 عاماً).

وذكرت أن قوات الاحتلال كثفت من تعزيزاتها على طول الطريق الالتفافي الذي يربط القرى الثلاث، وأجبرت المشاركين على مغادرة المنطقة، وقامت بمطاردتهم ومنع الصحفيين والمصورين من التواجد، تحت تهديد السلاح.