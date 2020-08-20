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الجهاد الإسلامي: المساس بالأقصى سيُقابل برد شديد ولن تفلح مشاريع التطبيع

20 آب / أغسطس 2020 05:13

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غزة- الرأي:

شددت حركة الجهات الإسلامي في فلسطين على أن المساس في المسجد الأقصى يعتبر تجاوزاً للخطوط الحمراء، وسيُقابل برد فعل شديد لا يتوقعه الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة الخميس، في الذكرى الـ 51 لإحراق المسجد الأقصى وتزامناً مع ارتفاع وتيرة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الجهاد على أن جريمة حرق الأقصى لم تكن فعلاً عابراً، ولا حدثاً استثنائياً، بل كانت عملاً مدبراً وممنهجاً، ولا يزال أحفاد المجرم "روهن"، يسيرون على دربه، ويسكبون الزيت على النيران المشتعلة في مسرى النبي الكريم.

وقالت: "لن تفلح كل مشاريع التطبيع والخيانة في خلع قدسية المسجد الأقصى من قلوبنا، وكلّ زيارةٍ يقوم بها المطبعون للأقصى تحت عباءة التطبيع، لن تكون مقبولة لدى شعبنا، وستُقابل برد فعل غاضب يليق بحجم الخيانة".

وأضاف "نوجه التحية للمرابطين والمرابطات في ساحات الأقصى، وهم يتصدون للإجرام الإسرائيلي بصدورهم العارية، دفاعاً عن المسرى، ورفضاً لمحاولات تحويل المسجد لهيكل يهودي، وتحية للدماء التي سالت عند بواباته".

وأكدت أن الشعوب العربية والإسلاميّة مطالبة بالتحرك بما تمتلك لتنصر مسرى النبي الكريم، والإعلان عن رفضها لاتفاقيات العار مع الاحتلال الإسرائيلي، من أجل إعادة توجيه بوصلتها نحو المسجد الأقصى.

وتابعت "نجدد الدعوة لوحدة الصف والموقف الفلسطيني، لنواجه العدو ونحن يداً واحدةً، ونلقي بخلافاتنا جانبا، فبوحدتنا نحمي أرضنا ومقدساتنا وننتصر على أعدائنا".

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