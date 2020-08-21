طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع للمقاومة بغزة

قصفت طائرات الاحتلال, فجر اليوم الجمعة، عدة مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن الطيران الحربي استهدف بثلاثة صواريخ موقع عبد العزيز الرنتيسي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما الحق أضراراً جسيمة فيه وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وفي هذه الأثناء دوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية للقطاع،فيما سمعت انفجارات ناجمة عن محاولة القبة التصدي للصواريخ.

كما قصفت الطائرات الحربية بثلاثة صواريخ موقعاً غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

الى جانب ذلك ،أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف صوب أراضي المواطنين شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من الاستهداف.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف الليلة الماضية، بستة صواريخ على الأقل موقعاً غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره وتضرر ممتلكات المواطنين في المنطقة

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بقصف عدد من الأهداف في قطاع غزة، ردا على اطلاق 3 صواريخ من القطاع نحو البلدات الإسرائيلية.

ويأتي هذا القصف في إطار حالة التوتر الذي يشهده قطاع غزة منذ عدة أيام.