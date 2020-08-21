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الكاكاو يهطل على بلدة سويسرية

21 آب / أغسطس 2020 07:24

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شعر سكان بلدة سويسرية بالصدمة لدى رؤيتهم جزيئات من مسحوق الكاكاو تتساقط كالثلج بعد خلل أصاب نظام التهوية في مصنع للشوكولاتة، وفقا لما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأكدت شركة "لينت آند سبرنغلي" تقارير محلية، انتشرت، الثلاثاء، لفتت إلى وجود خلل بسيط في تهوية تبريد أحد خطوط حبيبات الكاكاو المحمصة في مصنعها الواقع في بلدة أولتن، الواقعة ما بين مدينتي زيوريخ وبازل.

وتعتبر حبيبات الكاكاو المطحونة المكون الأساسي في صناعة الشوكولاتة.

ومع هبوب رياح قوية صباح الجمعة، انتشر المسحوق في أنحاء المنطقة المجاورة للمصنع، مخلفا طبقة من غبار الكاكاو الناعم فيها.

وقالت الشركة إن إحدى السيارات كانت مغطاة بطبقة خفيفة من الكاكاو، كما عرضت الدفع مقابل أي تنظيف مترتب على الخلل الذي أصاب نظامها.

وأكدت الشركة أن غبار الكاكاو الناجم عن مصنعها لا يشكل أي ضرر على الناس أو البيئة، بينما أشارت إلى أن العمل في مرافقها مستمر كالمعتاد.

ولفتت لينت آند سبرنغلي إلى أن نظام التهوية تم إصلاحه بعد الخلل الذي ألم به.

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