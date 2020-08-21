5 أطعمة غنية بفيتامين سى لتعزيز مناعتك

فيتامين سي هو عنصر غذائي أساسي موجود في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات ، وخاصة الفواكه الحمضية ، وقد تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية مثل تحسين المناعة ، والحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وتجاعيد الجلد ، وهناك 5 أطعمه تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي لتعزيز المناعه والوقاية من الاصابه بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بفيتامين سي في تعزيز جهاز المناعة وحماية الخلايا من التلف، فيتامين سي ، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك ، قابل للذوبان في الماء ويشارك في العديد من وظائف الجسم ، بما في ذلك تكوين العظام والجلد والأوعية الدموية والحفاظ عليها.

يعزز هذا الفيتامين الأساسي أيضًا التئام الجروح قد تكون إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين سي إلى النظام الغذائي أحد أفضل الطرق لتحسين المناعة ، والتي يمكن أن تساعد في منع ومكافحة العدوى مثل كورونا.

أفضل مصادر الغذاء لفيتامين سي لتحسين المناعة



البرتقال: البرتقال منخفض في السعرات الحرارية ولكنه غني بالعناصر الغذائية. تعتبر الفاكهة مصدرًا ممتازًا لفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب، يمكن لبرتقالة واحدة متوسطة الحجم أن تعطيك حوالي 70 ملليجرام من فيتامين سي.

الفلفل الأحمر: مصدر آخر كبير لفيتامين C ، يحتوي الفلفل الأحمر أيضًا على كميات كبيرة من الفيتامينات A و B و E و K. كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية الأخرى مثل الفولات والمنغنيز والبوتاسيوم والفوسفور، يحتوي نصف كوب من الفلفل الأحمر المفروم على حوالي 95 ملليغرام من فيتامين سي.

الكيوي: فاكهة الكيوي غذاء كثيف المغذيات يتمتع الكيوي بسمعة طيبة كغذاء صحي بسبب محتواه العالي من فيتامين سي فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة ، بما في ذلك الألياف والفلافونويد ومضادات الأكسدة الكاروتينية التي تساعد على حماية الخلايا .

الطماطم: تعتبر الطماطم من الأطعمة المغذية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن فهي غنية بفيتامين ج ، والبوتاسيوم ، وحمض الفوليك ، وفيتامين ك. وتحتوي على كميات عالية من الليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب من بين العديد من الفوائد الصحية الأخرى يمكن أن تعطيك حبة طماطم متوسطة الحجم حوالي 20 ملليجرامًا من فيتامين سي.

البطاطس: هي غذاء غني بالكربوهيدرات ويوفر العديد من الفيتامينات والمعادن ، وخاصة فيتامين ج والبوتاسيوم،تحتوي البطاطس على كميات كبيرة من الألياف وفيتامين B6 وحمض الفوليك والمنغنيز والفوسفور والنياسين وحمض البانتوثنيك. تحتوي الخضروات الجذرية أيضًا على بعض كميات من مضادات الأكسدة الصحية التي تتركز في الغالب في الجلد.