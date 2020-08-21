العثور على سلحفاة ذهبية نادرة

الكثير من الأساطيل حول العالم يؤمن بها الكثير وخاصة تلك المرتبطة بالحيوانات، ويبدو أن الأمر حدث في دولة نيبال، حيث عثر الأهالي على سلحفاة ذهبية ذات شكل مميز، صنفها الأهالي بأنها تجسيد أسطوري للاله الهندوسي فيشنو، وفقاً لمنصات التواصل الإجتماعي.

ووفقا لصحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية، حصلت السلحفاة على لونها الذهبى المميز بسبب طفرة جينية نادرة للغاية أدت إلى تغيير لونها عن اللون المعتاد.

سلحفاة ذهبية في نبيال

ووفقاً لمنصات التواصل الإجتماعي، يعتقد الناس هناك أن هذه هي المرة الخامسة التي يتم العثور فيها على سلحفاة ذهبية من هذا النوع في العالم، وهي المرة الأولى للعثور عليها في نيبال.

وقال كمال ديفكوتا خبير الزواحف الذي وثق الاكتشاف، ان هذا الحيوان له أهمية روحية كبيرة لدى الهندوس، ليس بسبب أنه حيوان ذهبي فقط بل لأنه سلحفاة بهذا اللون، مما يجعلها ذات قيمة دينية وثقافية كبيرة في نيبال، ويتجه الكثير لتقديسها.

الهندوسية

ويعتقد أن اللورد فيشنو اتخذ شكل سلحفاة لإنقاذ الكون من الدمار، حسب الأساطير الهندوسية، حيث تشير القشرةالعلوية إلى السماء والقشرة السفلية إلى الأرض.

وتعرف سلحفاة فيشنو الرمزية المعروفة اليوم باسم كورما في عدد من المعابد الهندية، من الأساطير القديمة في البلاد.

وبعد توثيقها تم إعادتها مجددا إلى البرية، ويظن العلماء أنها ناتجة عن طفرة جينية نادرة جعلت لونها بهذه الدرجة.

و أكد عدد من سكان دولة نيبال اأن كتشافهم سلحفاة ذهبية تعتبر من أندر الأصناف على وجه الأرض بسبب لونها الغريب، ما جعل بعضهم يعتقد أنها الإله "فيشنو