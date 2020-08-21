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مستوطنون يقتحمون قرية الولجة غرب بيت لحم

21 آب / أغسطس 2020 10:34

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اقتحم مستوطنون تحت حراسة قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في القرية إبراهيم عوض الله ، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت القرية وتمركزت في منطقتي جبل رويسات وعين الهدفة، وقامت بجولة فيهما، مشيرا إلى أن المنطقتين مهددتان بالمصادرة، علما أنه قبل خمس سنوات أعلنت قوات الاحتلال عن قرار "استملاك عسكري" لمنطقة عين الهدفة.

يذكر أن قرية الولجة تتعرض الى هجمة استيطانية منذ سنوات تمثل بهدم عشرات المنازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف البناء وتجريف أراضي وأسوار استناديه، لأطماع استيطانية.

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