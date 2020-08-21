الصحة بغزة تسجل حالة تعافي جديدة من المصابين بكورونا

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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21 آب / أغسطس 2020 11:19
سجلت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، تعافي حالة من اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة.
وقالت الصحة في بيان صحفي لها، إن اجمالي الحالات المتعافية ارتفع إلى 72 حالة.
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