الصحة بغزة تسجل حالة تعافي جديدة من المصابين بكورونا

سجلت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، تعافي حالة من اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة.

وقالت الصحة في بيان صحفي لها، إن اجمالي الحالات المتعافية ارتفع إلى 72 حالة.