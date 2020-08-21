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منذ الصباح ..اندلاع ثمانية حرائق في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

21 آب / أغسطس 2020 11:32

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قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن ثمانية حرائق اتدلعت في غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة، فيما عثر على مجموعة بالونات مفخخة، في المجلس الإقليمي أشكول.

وأفادت قناة "كان" العبرية، باندلاع  حريقين صباح اليوم بمنطقة محميات "كرميا" جنوبي البلاد، نتيجة سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

 وذكر موقع "حدشوت بتخون ساديه"، أن جيش الاحتلال عثر على مجموعة بالونات صباح اليوم مثبت عليها عبوة متفجرة، بمنطقة زراعية داخل المجلس الإقليمي أشكول.

يذكر، أن طائرات تابعة لجيش الاحتلال، شنت غارات، فجراً، على عدة مواقع تابعة للمقاومة، جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع.

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