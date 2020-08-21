وكالة الرأي الفلسطينية منذ الصباح ..اندلاع ثمانية حرائق في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن من نابلس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تسجل حالة تعافي جديدة من المصابين بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطناً من أريحا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون قرية الولجة غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية " الاغا "التطبيع مع اسرائيل كبيرة شرعية وجريمة وطنية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تختتم برنامجها العلمي الثالث "نحو الرسوخ" وكالة الرأي الفلسطينية التأهيل والإصلاح تفتتح مركز التدريب المهني للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية العثور على سلحفاة ذهبية نادرة وكالة الرأي الفلسطينية انشقاق أرضي مرعب يبتلع 21 سيارة في الصين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة قرية حارس

21 آب / أغسطس 2020 03:31

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، على المشاركين في مسيرة قرية حارس الأسبوعية بمحافظة سلفيت، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال نصبوا حواجز عسكرية وشددوا من إجراءاتهم على مدخل القرية ومحيطها، ومنعوا المشاركين من الخروج منها.

وتقام الفعالية الأسبوعية في القرية، المناهضة للاستيطان، بدعوة من فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة سلفيت وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بمشاركة أصحاب الأراضي ومواطنين من المحافظة ونشطاء ومتضامنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟