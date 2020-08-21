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إصابتان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

21 آب / أغسطس 2020 03:47

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية، التي خرجت هذا الاسبوع، احياء للذكرى الـ51 لإحراق المسجد الاقصى، وتنديدا بتطبيع الامارات مع الاحتلال الاسرائيلي .

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أنه وعقب انطلاق المسيرة، هاجمت قوات الاحتلال المتظاهرين، بقنابل الصوت والأعيرة المعدنية، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأشار إلى أن المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين أكدوا استمرارهم بالمقاومة الشعبية، حتى تحقيق أهداف شعبنا، وعلى رأسها الحرية والاستقلال.

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