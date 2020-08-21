اعتقال 1100 فلسطيني أثناء تواجدهم بالداخل المحتل

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت شرطة الاحتلال عن قيامها خلال الأسبوع الأخير بحملة ضد عمليات التسلل التي يقوم بها الفلسطينيون مؤخراً من الضفة الغربية باتجاه المناطق المحتلة عام 48.

وادعت شرطة الاحتلال اعتقالها 1,100 فلسطيني ضمن عائلات وعمال وغيرهم وذلك بعد وصولهم الى الجانب الآخر من الجدار الفاصل ، كما جرى اعتقال 97 فلسطيني من مناطق ال 48 بتهمة قيامهم بنقل الفلسطينيين عبر حافلات ومركبات إلى مدن الداخل.

وأتاحت الفتحات في الجدار العازل، للمواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة المحتلة التوجه، إلى الصلاة بالمسجد الأقصى، بالإضافة إلى الدخول داخل الأراضي المحتلة.