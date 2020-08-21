وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة المشتركة: المقاومة ردّت وسترد على كل استهداف وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة قرية حارس وكالة الرأي الفلسطينية منذ الصباح ..اندلاع ثمانية حرائق في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن من نابلس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تسجل حالة تعافي جديدة من المصابين بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطناً من أريحا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون قرية الولجة غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية " الاغا "التطبيع مع اسرائيل كبيرة شرعية وجريمة وطنية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تختتم برنامجها العلمي الثالث "نحو الرسوخ"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتقال 1100 فلسطيني أثناء تواجدهم بالداخل المحتل

21 آب / أغسطس 2020 07:45

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت شرطة الاحتلال عن قيامها خلال الأسبوع الأخير بحملة ضد عمليات التسلل التي يقوم بها الفلسطينيون مؤخراً من الضفة الغربية باتجاه المناطق المحتلة عام 48.

وادعت شرطة الاحتلال اعتقالها 1,100 فلسطيني ضمن عائلات وعمال وغيرهم وذلك بعد وصولهم الى الجانب الآخر من الجدار الفاصل ، كما جرى اعتقال 97 فلسطيني من مناطق ال 48 بتهمة قيامهم بنقل الفلسطينيين عبر حافلات ومركبات إلى مدن الداخل.

وأتاحت الفتحات في  الجدار العازل، للمواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة المحتلة التوجه، إلى الصلاة بالمسجد الأقصى، بالإضافة إلى الدخول داخل الأراضي المحتلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟