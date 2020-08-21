لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية

وكالات-الرأي:

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بعدم تسجيلها وفيات جديدة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 5002 بعد تسجيل إصابات جديدة في كل من: أميركا، والبحرين، ولبنان.

وفي هذا السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من: ميريلاند، ودالاس، وأوهايو، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2797 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم في صفوف الجالية ليبقى العدد عند 72 حالة.

وفي لبنان، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل 72 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف أبناء شعبنا هناك، ما يرفع عدد الإصابات إلى 219 حالة، إضافة لتسجيل 8 وفيات منذ بداية الأزمة.